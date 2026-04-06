OdontoSesc chega a São Gonçalo oferecendo tratamento odontológico gratuito

Nesta terça-feira, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, o Sesc São Gonçalo recebe a unidade móvel OdontoSesc, que vai oferecer tratamentos odontológicos gratuitos à população do município. A distribuição das senhas para atendimento vai acontecer a partir das 9h, por ordem de chegada. O público poderá ainda participar de várias atividades na unidade, voltadas ao bem-estar e aos cuidados em saúde.

O atendimento é oferecido a pessoas a partir dos 5 anos. Para se inscrever, o interessado deverá comparecer ao local e apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e a credencial (carteirinha) Sesc, se possuir. No caso dos menores idade, além dos documentos do responsável legal, é necessário um documento da criança ou adolescente. Os atendimentos vão acontecer de segunda a sexta-feira.

São oferecidas 500 vagas, sendo as 160 primeiras para agendamento imediato e as 340 restantes para fila de espera, que serão chamadas tão logo ocorram as primeiras altas clínicas dos pacientes.

As unidades móveis OdontoSesc são veículos de 14 metros de comprimento, 2,5 de largura e 4,5 de altura equipados para a realização de tratamentos odontológicos de atenção básica, como restaurações, extrações simples, exames raios X, raspagens, limpezas, fluoretação tópica. A equipe ainda promove na unidade móvel e em escolas das cidades atividades educativas e lúdicas de promoção à saúde bucal.

Manhã dedicada à saúde

Ao longo da manhã, das 9h às 12h, o Sesc São Gonçalo vai oferecer várias atividades gratuitas relacionadas aos cuidados em saúde e ao bem-estar, como aferição de pressão, aromaterapia, pindas chinesas e escalda-pés, oficina sobre os cuidados com ouso excessivo de telas, exposição de plantas medicinais e orientações a respeito do uso excessivo de açúcar e sódio entre outras informações que abordam a prevenção a doenças crônicas.

As atividades integram a extensa programação do Sesc RJ que, ao longo deste mês de abril, vai promover, em unidades do estado, atividades educativas, interativas e vivenciais que incentivem a população a experimentar práticas de cuidado com a saúde.

As ações reforçam informações sobre os cuidados com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, que representam atualmente uma das principais causas de adoecimento e mortalidade no Brasil e no mundo.

Segundo o Ministério da Saúde, esses agravos estão fortemente relacionados a fatores de risco que podem ser modificados, como sedentarismo, alimentação inadequada, estresse e uso de álcool e tabaco. Acompanhe a programação em sescrio.org.br

SERVIÇO

Unidade móvel OdontoSesc no Sesc São Gonçalo

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo

Inscrições para atendimento: somente no dia 07/04, a partir das 9h, por ordem de chegada.

Documentos: RG, CPF, comprovante de residência, credencial (carteirinha) Sesc, se tiver.

Dias e horários de atendimentos: segunda a sexta-feira, das 7h às 20h