Nave Enel promove palestras, trocas de lâmpadas e experiências interativas em SG e região
Veículos interativos proporcionam aos clientes experiências diversas sobre energia
Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Duque de Caxias, Magé, Macuco, Silva Jardim, Tanguá, Araruama e Armação dos Búzios. Entre hoje (segunda-feira, 6) e a sexta-feira (10), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).
Hoje (segunda-feira, 6) a Van Experience estará estacionada em Maricá. Já entre amanhã (terça-feira, 7) e quinta-feira (9), a Van Experience estará em Duque de Caxias. Nos dois municípios, os clientes poderão conhecer o veículo interativo, que proporciona uma experiência única, com gamificação, tecnologia de realidade aumentada, segurança com a energia, telas touch screen, vídeos e itens de inclusão e acessibilidade.
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Também nesta semana, o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente estará presente nas cidades de São Gonçalo, Maricá e Duque de Caxias com atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências e com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.
Troca de lâmpadas
Entre hoje (segunda-feira, 6) e a sexta-feira (2), os clientes de São Gonçalo, Maricá e Duque de Caxias poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Nave Enel
A Nave Enel estará entre amanhã (terça-feira, 7) e quinta-feira (9) no Polo CEDERJ de São Gonçalo, no CIEP Municipalizado 250 Rosendo Rica Marcos. A nave é uma plataforma móvel montada sobre um ônibus, que abriga salas com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com tela touchscreen e tecnologia de realidade virtual 3D sobre o uso consciente da energia elétrica. A ação tem como objetivo consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa para os jovens e professores. A unidade já esteve em diversas escolas do país. A instalação busca promover a mudança de hábitos de consumo de energia, oferecendo conteúdos focados no uso responsável e consciente de recursos naturais e na eficiência energética.
Serviço:
Nave Enel
São Gonçalo
Data: terça (6), quarta (7) e quinta-feira (8)
Endereço: CIEP Municipalizado Rosendo Rica Marcos (Polo CEDERJ São Gonçalo)
Bairro: Gradim
Horário: 8h às 16h
Van Experience
Maricá
Data: segunda-feira (6)
Endereço: Condomínio Osiris Palmier da Veiga – Rua Antônio Eduardo, 229
Bairro: Mumbuca
Horário: 9h às 16h
Duque de Caxias
Data: terça-feira (7)
Endereço: E.M. Santa Luzia – Rua Marquês de Lafaiete, 70
Bairro: Parque Equitativa
Horário: 9h às 15h
Data: quarta-feira (8)
Endereço: E.M. Nova Campinas – Rua B, lotes 17 a 23
Bairro: Nova Campinas
Horário: 9h às 15h
Data: quinta-feira (9)
Endereço: CIEP 319 – Oduvaldo Viana
Bairro: Jardim Anhangá
Horário: 9h às 15h
Estande Enel Compartilha Consumo Consciente
Maricá
Data: segunda-feira (6)
Endereço: Condomínio Osiris Palmier da Veiga – Rua Antônio Eduardo, 229
Bairro: Mumbuca
Horário: 9h às 16h
Data: terça-feira (7)
Endereço: CRAS Jardim Atlântico – Rua Darcy Roque da Silveira
Bairro: Itaipuaçu
Horário: 9h30 às 12h30
Data: terça-feira (7)
Endereço: CRAS Jardim Oceânico – Av. Maísa Monjardim
Bairro: Cordeirinho
Horário: 13h às 16h
Data: sexta-feira (10)
Endereço: CRAS Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Menezes
Bairro: Itaipuaçu
Horário: 9h às 12h
Duque de Caxias
Data: quarta-feira (8)
Endereço: E.M. Santa Luzia – Rua Marquês de Lafaiete, 70
Bairro: Parque Equitativa
Horário: 9h às 16h
Data: quinta-feira (9)
Endereço: E.M. Nova Campinas – Rua B, lotes 17 a 23
Bairro: Nova Campinas
Horário: 9h às 16h
Data: sexta-feira (10)
Endereço: CIEP 319 – Oduvaldo Viana
Bairro: Jardim Anhangá
Horário: 9h às 16h
São Gonçalo
Data: quinta-feira (9)
Endereço: CAAIS – Rua Alagoas, 235 - fundos
Bairro: Alcântara
Horário: 9h às 16h
Troca de Lâmpadas
Maricá
Data: segunda-feira (6)
Endereço: Condomínio Osiris Palmier da Veiga – Rua Antônio Eduardo, 229
Bairro: Mumbuca
Horário: 9h às 16h
Data: segunda-feira (6)
Endereço: CRAS Centro – Rua Domício da Gama
Bairro: Centro
Horário: 9h às 12h
Data: terça-feira (7)
Endereço: CRAS Jardim Atlântico – Rua Darcy Roque da Silveira
Bairro: Itaipuaçu
Horário: 9h30 às 12h30
Data: terça-feira (7)
Endereço: CRAS Jardim Oceânico – Av. Maísa Monjardim
Bairro: Cordeirinho
Horário: 13h às 16h
Data: sexta-feira (10)
Endereço: CRAS Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Menezes
Bairro: Itaipuaçu
Horário: 9h às 12h
Duque de Caxias
Data: terça-feira (7)
Endereço: E.M. Santa Luzia – Rua Marquês de Lafaiete, 70
Bairro: Parque Equitativa
Horário: 9h às 16h
Data: terça-feira (7)
Endereço: E.M. Nova Campinas – Rua B, lotes 17 a 23
Bairro: Nova Campinas
Horário: 9h às 16h
Data: sexta-feira (10)
Endereço: CIEP 319 – Oduvaldo Viana
Bairro: Jardim Anhangá
Horário: 9h às 16h
São Gonçalo
Data: quinta-feira (9)
Endereço: CAAIS – Rua Alagoas, 235 - fundos
Bairro: Alcântara
Horário: 9h às 16h