Restaurante O Porco Grande é acusado de xenofobia e antissemitismo após declarar que israelenses não seriam bem-vindos

Após publicação da bandeira de Israel marcada com um 'X', o restaurante sofreu críticas e está sendo acusado de xenofobia e antissemitismo - Foto: Reprodução/Instagram

Após publicação da bandeira de Israel marcada com um 'X', o restaurante sofreu críticas e está sendo acusado de xenofobia e antissemitismo - Foto: Reprodução/Instagram

O restaurante O Porco Gordo, no Rio de Janeiro, está sendo acusado de xenofobia e antissemitismo, após fazer uma publicação nas redes sociais de uma imagem com a bandeira de Israel marcada com um ‘X’ acompanhada da mensagem: “não são bem vindos”. A postagem causou repercussão negativa na internet e revolta nos internautas.

Internautas criticaram a publicação do restaurante e até mesmo um vereador disse que o caso “será devidamente denunciado por xenofobia e antissemitismo”.

Leia também:

Caso Alana Anísio: Jovem fala pela primeira vez e pede presença da população na primeira audiência do caso no dia (15); Vídeo

'Águas do Conhecimento': Projeto oferece reforço escolar gratuito em comunidades cariocas



Em uma segunda publicação, o proprietário do estabelecimento disse ser irônico não poder criticar o Estado de Israel. Além disso, ele também declarou apoio ao Bar Partisan, localizado na região da Lapa, no Rio de Janeiro.

Bar Partisan multado

O Bar Partisan foi multado pelo Procon após exibir um recado apontado como discriminatório contra cidadãos estadunidenses e israelitas: “cidadãos dos EUA e de Israel não são bem-vindos”.

A medida foi tomada seguindo o Código de Defesa do Consumidor e uma multa de R$ 9.520 foi estabelecida para os responsáveis pelo local pagarem. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, através do Procon Carioca, acredita que a atitude do bar é abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a pasta é proibido “qualquer forma de recusa de atendimento sem justificativa legítima, bem como práticas que coloquem o consumidor em situação de constrangimento ou discriminação”.