Helicóptero faz pouso forçado na Praia da Barra e assusta banhistas; Vídeo
A aeronave, um Robinson R44, apresentou problemas mecânicos durante o voo
Um helicóptero realizou um pouso forçado na manhã desta sexta-feira (3) na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, assustando banhistas que estavam no local. De acordo com informações iniciais, a aeronave, um Robinson R44, apresentou problemas mecânicos durante o voo e precisou descer próximo à faixa de areia, na altura dos postos 3 e 4.
Com o impacto, o helicóptero chegou a tombar no mar e ficou parcialmente submerso. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver três ocupantes deixando a aeronave por conta própria, antes mesmo da chegada das equipes de resgate.
Leia também:
Apesar do susto, eles saíram conscientes e não sofreram ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 para atender à ocorrência. O caso será investigado para apurar as causas do incidente.