Árvore cai sobre carro durante chuva forte no Rio de Janeiro

Ainda na manhã desta sexta, agentes da Comlurb atuavam no local para remover a árvore, que está sendo cortada aos poucos - Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda na manhã desta sexta, agentes da Comlurb atuavam no local para remover a árvore, que está sendo cortada aos poucos - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma figueira com mais de 20 metros de altura caiu durante o temporal desta sexta-feira (3), no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e atingiu dois carros. Um motorista de aplicativo ficou preso dentro de um dos veículos e foi resgatado após cerca de uma hora.

Por conta do acidente, a Rua Augusto Severo chegou a ser interditada. Ainda na manhã desta sexta, agentes da Comlurb atuavam no local para remover a árvore, que está sendo cortada aos poucos.

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Moradores da área demonstraram preocupação com o ocorrido, já que o bairro possui muitas árvores centenárias. De acordo com relatos, não é a primeira vez que uma queda desse tipo provoca danos a veículos na área.