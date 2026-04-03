Trânsito tranquilo na BR-101 entre Niterói e Itaboraí na manhã da Sexta-feira Santa

Mesmo com a previsão de aumento no fluxo ao longo do dia, a manhã desta sexta segue com boas condições de circulação - Foto: Layla Mussi

Mesmo com a previsão de aumento no fluxo ao longo do dia, a manhã desta sexta segue com boas condições de circulação - Foto: Layla Mussi

Quem deixou para pegar a estrada na manhã do feriado de Sexta-feira Santa encontrou trânsito tranquilo na BR-101, no trecho entre Niterói e Itaboraí. Apesar do fluxo constante de veículos nos dois sentidos, não há registro de retenções ou lentidão neste momento.

Nem mesmo os tradicionais vendedores de bebidas e biscoitos foram vistos ao longo da rodovia, cenário diferente do esperado para um dos períodos de maior movimento nas estradas do país.

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A concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da BR-101/RJ, prevê que cerca de 453,6 mil veículos circulem pelo trecho entre os dias 2 e 6 de abril, considerando a saída e o retorno do feriado prolongado de Páscoa.

O volume de tráfego deve ser mais intenso justamente entre quinta-feira (2) e sexta-feira (3), com expectativa de mais de 100 mil veículos por dia. Já o retorno do feriado tende a concentrar maior movimento no domingo (5) e, principalmente, na segunda-feira (6), quando são esperados mais de 112 mil veículos.

A concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da BR-101/RJ, prevê que cerca de 453,6 mil veículos circulem pelo trecho entre os dias 2 e 6 de abril, | Foto: Layla Mussi

Mesmo com a previsão de aumento no fluxo ao longo do dia, a manhã desta sexta segue com boas condições de circulação, sem pontos de congestionamento registrados.