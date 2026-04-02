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Biblioteca muda vidas de crianças autistas em Anchieta, na Zona Norte

Segundo o Censo Demográfico de 2022, o estado do Rio de Janeiro contabilizou cerca de 214.637 pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de abril de 2026 - 13:54
Biblioteca A Casa Amarela
Biblioteca A Casa Amarela -

Neste Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado nesta quinta-feira (2), a Biblioteca A Casa Amarela,  que conta com uma sala sensorial, uma das poucas disponíveis na Zona Norte do Rio, se destaca como um centro de acolhimento para crianças com autismo e suas famílias.

Contando com serviços há mais de quatro anos, a biblioteca figura como referência em cuidado e desenvolvimento, oferecendo atividades e atenção especializada que transformam cada visita em uma experiência de afeto e inclusão.

Idealizada por Pedro Gerolimich, o Pedro do Livro, a biblioteca oferece um serviço social que vai muito além das páginas, como ele mesmo faz questão de dizer.

“As famílias autistas sofrem muito com a falta de acolhimento. Com este trabalho, a gente acompanha crianças se desenvolvendo, elaborando seus sonhos e explorando seus hiperfocos. Nos diferentes níveis de suporte, o que fica claro é que o cuidado traz uma segurança para toda a família”, explica Pedro.

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Pai do João, de 10 anos, José Marcos de Assis, professor de 41 anos, explicou o trabalho que a Biblioteca Casa Amarela realizou na vida do filho dele, que convive com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

“O meu filho começou a expressar melhor os sentimentos dele. Além disso, ele começou a identificar melhor algumas situações e se autorregular de uma forma mais constante”, explicou.

Imagem ilustrativa da imagem Biblioteca muda vidas de crianças autistas em Anchieta, na Zona Norte

Vale destacar que no espaço, as famílias encontram atendimento psicológico gratuito ou a preços acessíveis, a partir de R$ 20 por consulta, além de atividades esportivas especialmente pensadas para a integração das crianças, como Karatê Atípico e Treinamento Funcional. A Biblioteca A Casa Amarela oferece estímulos adaptados e acolhimento sensorial, garantindo que cada visita seja um momento de bem-estar e desenvolvimento.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, o estado do Rio de Janeiro contabilizou cerca de 214.637 pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que representa 1,3% da população fluminense — tornando o RJ o terceiro estado com mais pessoas diagnosticadas com TEA no Brasil.

SERVIÇO:

Rua Padre Mário Versé, 11 – Anchieta – Rio de Janeiro

Instagram: @bibliotecaacasaamarela

WhatsApp: 99503-5129

Imagem ilustrativa da imagem Biblioteca muda vidas de crianças autistas em Anchieta, na Zona Norte

Tags:

bibliteca casa amarela dia da conscientização do autismo

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