Biblioteca muda vidas de crianças autistas em Anchieta, na Zona Norte

Neste Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado nesta quinta-feira (2), a Biblioteca A Casa Amarela, que conta com uma sala sensorial, uma das poucas disponíveis na Zona Norte do Rio, se destaca como um centro de acolhimento para crianças com autismo e suas famílias.

Contando com serviços há mais de quatro anos, a biblioteca figura como referência em cuidado e desenvolvimento, oferecendo atividades e atenção especializada que transformam cada visita em uma experiência de afeto e inclusão.

Idealizada por Pedro Gerolimich, o Pedro do Livro, a biblioteca oferece um serviço social que vai muito além das páginas, como ele mesmo faz questão de dizer.

“As famílias autistas sofrem muito com a falta de acolhimento. Com este trabalho, a gente acompanha crianças se desenvolvendo, elaborando seus sonhos e explorando seus hiperfocos. Nos diferentes níveis de suporte, o que fica claro é que o cuidado traz uma segurança para toda a família”, explica Pedro.

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Pai do João, de 10 anos, José Marcos de Assis, professor de 41 anos, explicou o trabalho que a Biblioteca Casa Amarela realizou na vida do filho dele, que convive com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

“O meu filho começou a expressar melhor os sentimentos dele. Além disso, ele começou a identificar melhor algumas situações e se autorregular de uma forma mais constante”, explicou.

Vale destacar que no espaço, as famílias encontram atendimento psicológico gratuito ou a preços acessíveis, a partir de R$ 20 por consulta, além de atividades esportivas especialmente pensadas para a integração das crianças, como Karatê Atípico e Treinamento Funcional. A Biblioteca A Casa Amarela oferece estímulos adaptados e acolhimento sensorial, garantindo que cada visita seja um momento de bem-estar e desenvolvimento.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, o estado do Rio de Janeiro contabilizou cerca de 214.637 pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que representa 1,3% da população fluminense — tornando o RJ o terceiro estado com mais pessoas diagnosticadas com TEA no Brasil.

SERVIÇO:

Rua Padre Mário Versé, 11 – Anchieta – Rio de Janeiro

Instagram: @bibliotecaacasaamarela

WhatsApp: 99503-5129