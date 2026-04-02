O que abre e fecha no feriadão? Confira horários de funcionamento em São Gonçalo e Niterói

Confira o que abre e fecha durante o feriado de Sexta-feira Santa - Foto: Laya Mussi

Confira o que abre e fecha durante o feriado de Sexta-feira Santa - Foto: Laya Mussi

Em razão do feriado da Sexta-feira Santa (3), prefeituras da Região Metropolitana decretaram ponto facultativo nesta quinta-feira (2). Também não haverá expediente durante esse período em bancos, shoppings e agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Confira o que abre e fecha no feriado!

Ponto facultativo de prefeituras

Prefeitura de São Gonçalo

Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município na última terça-feira (31) | Foto: Divulgação - Julio Diniz

As repartições públicas de São Gonçalo seguirão o ponto facultativo decretado pela prefeitura municipal na última terça-feira (31).

No município, os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil operarão normalmente durante o feriado.

Durante o ponto facultativo, o Restaurante do Povo, em Alcântara, abrirá a partir das 7h para servir o café da manhã e o almoço será servido às 11h. Na sexta-feira a unidade não abrirá.

As unidades de urgência e emergência continuarão com o atendimento normal ao longo do feriado. O Hospital Luiz Palmier (HLP) e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), realizarão as cirurgias e exames agendados para está quinta-feira (2). O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), atenderá normalmente pacientes com consultas, exames e atendimentos pré-agendados, na quinta.

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Prefeitura de Niterói

Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (28) | Foto: Divulgação - Berg Silva

O decreto da Prefeitura de Niterói, publicado no Diário Oficial, no sábado (28), determina ponto facultativo para repartições públicas nesta quinta-feira (2). Nos locais apontados como serviços indispensáveis, o expediente não sofreu alterações.

Prefeitura de Itaboraí

Prefeitura de Itaboraí decreta ponto facultativo durante o período de Páscoa | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (2) nas repartições públicas municipais. Porém, os serviços que não podem fazer paralisação, seja por exigência técnica ou interesse público, terão funcionamento normal.

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, por outro lado as unidades de saúde especializada e postos de saúde seguirão o ponto facultativo.

Agências Bancárias

Agências bancarás não funcionarão nesta sexta-feira (3) | Foto: Reprodução - Arquivo/Agência Brasil

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), informou que não haverá atendimento presencial nas agências durante o feriado da Sexta-feira Santa (3). As compensações bancárias não serão realizadas nesta data, mas o PIX poderá ser feito normalmente.

Enel Rio

Agências da Enel Rio não abrirão nesta sexta-feira (3) | Foto: Divulgação

A concessionária Enel Rio terá funcionários trabalhando normalmente nas funções de atendente, operadores de sistema e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, ao longo do feriado de sexta-feira. Somente as lojas de atendimento estarão fechadas, e retornarão aos serviços normais na segunda-feira (6).

Agências do INSS

Agências INSS estarão fechadas na Sexta-feira Santa | Foto: Divulgação

As agências do INNS realizam atendimento normal nesta quinta-feira (2), contudo, nesta sexta-feira (3), não estarão operando.

Ao longo do feriado, a Centra 135 disponibilizará apenas atendimento eletrônico, o serviço será realizado por humanos novamente, apenas no sábado (4).

Shoppings

Shopping Partage

O Shopping Partage está com horários alterado para o feriado. As lojas e quiosques estarão abertos das 15h às 21h, a área de lazer e alimentação das 11h às 21h e o cinema funcionará de acordo com a programação. Além desses serviços, o público poderá ter acesso aos bares, restaurantes e jardins das 11h às 22h e a academia das 8h às 18h. Já as unidades do Detran, TRE, Secretarias e Sine estarão fechadas.

São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping terá horários especiais durante o feriado | Foto: Divulgação

O São Gonçalo Shopping manterá alguns serviços funcionando no feriado, mas com alterações nos horários.

Na sexta-feira, lojas e quiosques terão funcionamento obrigatório das 15h às 21h, com abertura opcional das 10h às 15h e das 21h às 22h.

A área de alimentação e lazer funcionarão obrigatoriamente das 11h às 21h, com horário opcional das 21h às 22h. O cinema operará de acordo com a programação.

Pátio Alcântara

Lojas e quiosques do Pátio Alcântara abrirão em horários especiais durante o feriado | Foto: Divulgação

As lojas e quiosques funcionarão das 9h às 18h, enquanto a praça de alimentação e área de lazer operarão das 10h às 18h.

Plaza Niterói

Plaza Shopping Niterói ainda não retornou nossos contatos | Foto: Divulgação

Durante o feriado, as lojas e quiosques do Plaza Niterói terão o horário facultativo de 13h e obrigatório das 15h às 21h. A praça de alimentação funcionará das 12h às 21h. E o cinema seguirá sua próprio programação.

Ponte Rio Niterói

Ecovias Ponte espera mais de 1 milhão de veículos trafegando pela Ponte Rio-Niterói | Foto: Divulgação

A concessionária Ecovias Ponte, que gerencia a Ponte Rio-Niterói, informou que espera mais de 1 milhão de veículos trafegam pela via, entre os dias 1° e 6 de abril, com maior incidência no feriado prolongado de 2 a 5 de abril.

Para está quinta-feira (2), o movimento apresenta elevação gradual durante o dia, com maior intensidade durante a manhã e à tarde.

Na sexta-feira (3), é esperado tráfego intenso desde as primeiras horas. Ao longo do dia é estimado que 159 mil veículos circulem pela ponte.

Durante o sábado (4), a movimentação continua elevada, mas de forma distribuída, sem apresentar novos picos. Enquanto, no domingo (5), o tráfego pode ser moderado.