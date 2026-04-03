Bebê morre após dar entrada em UPA com sinais de violência no Rio
O bebê deu entrada na unidade com parada cardiorrespiratória
min de leitura | Escrito por Redação | 03 de abril de 2026 - 09:04
Um bebê de um ano, que apresentava sinais de violência, morreu depois de ser socorrido na UPA de Campinho, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (2).
Segundo a coordenação da UPA Madureira, o bebê deu entrada na unidade no começo da tarde de quinta-feira (2), com parada cardiorrespiratória e não resistiu.
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Por ter sido levantada a suspeita de violência, a Polícia Militar foi acionada. Mais informações sobre o caso devem ser solicitadas à delegacia da região.
Os pais da criança foram levados à 29ª DP (Madureira), responsável pela investigação do caso.