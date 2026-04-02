Ponte Rio-Niterói é interditada temporariamente por fortes ventos

A Ponte Rio-Niterói foi interditada para comboio, por volta das 18h, desta quinta-feira (2) por conta dos fortes ventos que atingiram a região - Foto: Divulgação/Ecovias Ponte

A Ponte Rio-Niterói foi interditada para comboio, por volta das 18h, desta quinta-feira (2) por conta dos fortes ventos que atingiram a região - Foto: Divulgação/Ecovias Ponte

Trânsito foi liberado após cerca de 30 minutos; medida de comboio foi adotada para garantir a segurança dos motoristas durante rajadas intensas na região

A Ponte Rio-Niterói foi interditada para comboio, por volta das 18h, desta quinta-feira (2) por conta dos fortes ventos que atingiram a região. Cerca de 30 minutos depois, as vias foram liberadas.

A Ecovias Ponte, concessionária responsável pela pista, informou em seu canal oficial no X (antigo Twitter) que as "Pistas nos sentidos Rio de Janeiro e Niterói interditadas para comboio, para segurança dos usuários, devido a ventos fortes na rodovia".

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Alguns minutos depois, no mesmo canal, a concessionária informou a reabertura das vias.

O sistema de comboio serve para dar mais segurança aos carros que passam pela via. Caminhões da concessionária, normalmente, se posicionam e lideram o comboio de carros, em baixa velocidade, até atravessar todo trajeto.