Botafogo anuncia a contratação do novo treinador Franclim Carvalho

O Botafogo confirmou a contratação de Franclim Carvalho para o lugar de Martín Anselmi. O novo treinador chega para sua segunda passagem pelo Glorioso com contrato até o fim de 2027. Franclim foi auxiliar de Artur Jorge na incrível temporada de 2024, quando conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O profissional português de 39 anos terá a primeira experiência como treinador no Brasil. Antes, chegou a comandar o Belenenses, de Portugal, por 18 partidas na temporada 2021/22.

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A nova comissão técnica, além de Franclim Carvalho, conta com a chegada dos auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos. O novo técnico é aguardado entre esta quinta-feira (2) e sexta (3) para chegar ao Rio. Por conta do curto tempo, ele acompanhará o clássico com o Vasco, no sábado, no estádio, mas a equipe ainda será comandada pelo interino Rodrigo Bellão.