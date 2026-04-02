Thais Carla desabafa após vencer Nikolas Ferreira em processo por gordofobia: 'Nunca deixando as pessoas gordas serem descriminadas'

A influenciadora digital, Thais Carla, usou seu perfil nas redes sociais para desabafar após vencer o deputado federa Nikolas Ferreira, em um processo na Justiça sobre gordofobia. Nesta quinta-feira (2), Thais, afirmou que seguirá sempre lutando por seus direitos e de outras pessoas gordas.

"Bom dia, meu povo. Sei que hoje não é um bom dia para algumas pessoas, mas para mim está maravilhoso. Sigo aqui cuidando da minha saúde e nunca deixando as pessoas gordas serem discriminadas, massacradas, humilhadas, só pela sua forma física porque estamos lidando com uma doença, que vira piada para algumas pessoas. Temos que parar de normalizar isso", desabafou.

A sentença contra o deputado foi realizada na última segunda-feira, 30, pelo juiz Fabio Pando de Matos, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nikolas terá que pagar uma indenização de R$ 12 mil de indenização por danos morais e está proibido de novas publicações com a imagem ou o nome da influenciadora.

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Na segunda-feira (30), Thais Carla fez um vídeo comemorando a vitória: "No fundo do meu coração, o quanto eu estou feliz porque a gente venceu, e venceu bonito. Eu processei um deputado federal, uma pessoa pública famosa, depois dele destilar ódio e gordofobia contra mim. Não foi uma brincadeira, não foi uma opinião, foi gordofobia. Agora tem uma decisão judicial reconhecendo exatamente isso".

A influenciadora leu parte da decisão e destacou um trecho importante sobre a liberdade de expressão e afirmou que essa vitória não foi somente dela mas sim, de todas as pessoas gordas que sofrem ataques "A liberdade de expressão não é um passe livre pro seu preconceito, e nem pra sua violência".

O caso aconteceu em 2023, quando Thais Cara publicou no X, uma foto onde ela estava com o corpo pintado como a Globeleza. Nikolas Ferreira republicou a imagem com a frase "tiraram a beleza, e ficou só a globo".

Na decisão, foi apontado que o deputado reforçou preconceitos estruturais que associam corpos gordos à falta de valor estético ou moral, e que ficou evidente a intenção do deputado de ofender a influenciadora.