São Gonçalo inicia preparativos para o Carnaval da Retomada 2026
Após anos de espera, cidade resgata tradição carnavalesca com a volta dos desfiles, nos dias 21 e 22 de abril próximos
Abril chega trazendo expectativa e emoção para os gonçalenses: a cidade já inicia a contagem regressiva para o Carnaval da Retomada 2026, um momento histórico que celebra o retorno oficial dos desfiles das escolas de samba após mais de dez anos sem uma realização estruturada.
Organizado pela Liga SG – Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, o evento simboliza a força da mobilização de sambistas, dirigentes e produtores culturais que vêm trabalhando pela reconstrução do carnaval local.
O projeto reunirá 14 escolas de samba da cidade, integrantes do chamado Supergrupo, que se apresentarão em dois dias de desfiles, nos dias 21 e 22 de abril. As agremiações serão divididas posteriormente em dois grupos: sete escolas formarão o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso, fortalecendo o modelo competitivo que será consolidado a partir de 2027, com a criação oficial dos grupos Especial e Ouro.
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Mais do que uma competição, o Carnaval da Retomada representa a valorização da cultura popular e o resgate de uma das mais importantes tradições do município. As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas que variam entre 9,0 e 10,0 pontos. "Sabendo-se que o Carnaval no Município de São Gonçalo já foi considerado o segundo maior do Estado do Rio, acredito que tem tudo para dar certo. Até porque a cidade é um celeiro de artistas. E com certeza, o mês de Abril entrará para o calendário oficial da Cidade. Quero deixar os meus parabéns a toda equipe da Liga Independente das Escolas de Samba do Município", afirmou o apresentador e locutor Palito do Porto, ex intérprete de grandes escolas do Carnaval no estado, entre elas, a Porto da Pedra e Cubango".
Ordem dos desfiles – Supergrupo
21 de abril (terça-feira):
1- Acadêmicos do Porto Novo
2- Mocidade Unidos do Marimbondo
3- São Gonçalo do Amarante
4- Acadêmicos do Universo
5- Unidos do Barro Vermelho
6- Leões de São Gonçalo
7- Mocidade Independente do Boaçu
22 de abril (quarta-feira):
1- Pingo D’Água
2- Unidos de Neves
3- Império do Porto da Ponte
4- Alegria de Guaxindiba
5- Recanto do Engenho
6- Unidos do Salgueiro de São Gonçalo
7- Caprichosos de São Gonçalo
A apuração das notas será realizada no dia 23, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista
Representando diferentes bairros e comunidades, as 14 escolas participantes reforçam a diversidade e a potência cultural de São Gonçalo, consolidando o evento como um marco na retomada do carnaval da cidade. O Carnaval da Retomada SG 2026 também impulsiona a economia criativa local, ao movimentar artistas, costureiras, músicos, coreógrafos e diversos profissionais envolvidos na cadeia produtiva do samba.
Serviço:
Desfiles: 21 e 22 de abril de 2026
Local: Ruas Doutor Feliciano Sodré e Doutor Nilo Peçanha (trecho entre a Rua Salvatori e o Clube Mauá)
Apuração: 23 de abril de 2026
Local: Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista