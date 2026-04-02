Curso gratuito de gestão musical abre inscrições em São Gonçalo com vagas limitadas

O Instituto dos Sonhos é uma organização da sociedade civil com mais de 20 anos de atuação - Foto: Divulgação

O Instituto dos Sonhos é uma organização da sociedade civil com mais de 20 anos de atuação - Foto: Divulgação

O Instituto dos Sonhos, com sede em São Gonçalo, recebe na primeira semana de abril, entre os dias 6 e 11, o projeto “HUB IS — Música e Negócios”, com edição promovida pela Donna Lolla no espaço de coworking Near Work, no bairro Estrela do Norte. Gratuito e com vagas limitadas, o curso presencial tem como objetivo capacitar músicos amadores e profissionais na área de gestão de negócios culturais.

A iniciativa surge para preencher uma lacuna na formação artística, oferecendo aos participantes conhecimentos fundamentais sobre gestão, fomento e sustentabilidade no setor cultural. Durante o curso, os alunos terão acesso a todas as etapas do desenvolvimento de um projeto, desde a concepção até a captação de recursos por meio de financiamento público e privado.

O programa é estruturado em torno de quatro eixos temáticos: elaboração de projetos culturais, formalização de empreendimentos criativos, uso de leis de incentivo à cultura e captação de recursos.

Voltado para músicos amadores e profissionais, instrumentistas, estudantes e professores, o curso, com certificação de conclusão, será ministrado por Anderson Costa, Carla Maria e Rafael Vieira.

“O HUB IS nasce de uma convicção: talento sem estrutura não vira carreira. Queremos que esses músicos saiam daqui sabendo não só tocar, mas também gerir, captar e sustentar seus projetos. A música é uma profissão e precisa ser tratada como tal”, afirma Rafael Vieira, Diretor Executivo do projeto e fundador do Instituto dos Sonhos.

“A maioria dos músicos chega com muito conhecimento artístico e pouco entendimento sobre o funcionamento do mercado. O curso oferece ferramentas práticas para transformar a arte em uma fonte de renda real e sustentável”, completa Anderson Costa, palestrante do projeto.

O Instituto dos Sonhos é uma organização da sociedade civil com mais de 20 anos de atuação, dedicada a transformar sonhos em realidade por meio de iniciativas nas áreas de cultura, educação, esporte e sustentabilidade. Com foco na transformação social, desenvolve projetos que geram oportunidades e contribuem para uma sociedade mais justa e criativa.

Realização: Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc. Produção Donna Lolla e apoio do Instituto dos Sonhos.

Serviço

Projeto HUB IS — Música e Negócios

Local: Near Work (Av. Presidente Kennedy, 735 - Loja 110 - Bairro Estrela do Norte).

Datas: 06, 07, 08, 09, 10 e 11 de abril de 2026.

Horários: De segunda a sexta-feira - das 18h às 22h / Sábado - das 9h às 13h.

Inscrições gratuitas pelo link do Sympla: Clique aqui.

Vagas Limitadas