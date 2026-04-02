Mercado de São Pedro registra movimento intenso na véspera da Sexta-feira Santa

Com a proximidade da Semana Santa, o tradicional Mercado de São Pedro, na Ponta d’Areia, em Niterói, já registra um movimento intenso e, segundo comerciantes, maior do que o observado no mesmo período do ano passado. Na manhã desta Quinta-feira da Paixão, o fluxo de consumidores surpreendeu os vendedores e antecipou o pico esperado para a Sexta-feira Santa.

Conhecido como um dos principais pontos de venda de pescado fresco da região, o mercado amanheceu com corredores cheios e bancas movimentadas. A procura por peixes, camarões e filés aumentou nos últimos dias, mas, neste ano, o crescimento veio mais cedo e com mais força.

Filés, peixes e movimento intenso | Foto: Layla Mussi

De acordo com comerciantes, o volume de clientes já supera o registrado na véspera da Sexta-feira Santa em anos anteriores, indicando uma mudança no comportamento dos consumidores, que têm antecipado as compras para evitar filas e garantir melhores preços.

O aumento na demanda também impacta diretamente os valores. Assim como em outros anos, os preços variam conforme a oferta, podendo mudar de um dia para o outro. Na manhã desta quinta-feira, é possível encontrar variações nos preços. O filé de pescado, por exemplo, aparece na faixa dos R$ 34,99 o quilo, enquanto camarões podem variar entre cerca de R$ 27,99 e R$ 79,99, dependendo do tamanho e da qualidade.

Entre os itens mais procurados estão os peixes mais acessíveis, como corvina, anchova, dourado e tilápia, além do camarão, que segue como um dos protagonistas das mesas durante o feriado religioso.

Cresce a procura por peixes e camarões no tradicional Mercado de São Pedro | Foto: Layla Mussi

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Para quem trabalha no local há décadas, a diferença no movimento é evidente. Cristiano Silva Soares, de 45 anos, comerciante do mercado há 28 anos, destacou a movimentação acima do esperado já nas primeiras horas do dia. “Hoje está muito mais movimentado que no passado. Mas os clientes gostam porque só aqui encontram o camarão fresco desse jeito, quase vivo”, falou brincando, enquanto atendia a todos com sorriso no rosto.

Clientes antecipam compras de pescado fresco antes da Sexta-feira Santa | Foto: Layla Mussi

A tendência, segundo os vendedores, é de que o fluxo continue intenso ao longo do dia e aumente ainda mais na Sexta-feira Santa, mantendo a tradição de consumo de pescado no período.

“Barato não está, mas na Sexta-feira Santa tem que ter meu peixinho. A gente aperta em outras coisas, mas precisamos comer bem e o que gostamos”, garantiu a professora aposentada, Luíza Gomes, de 64 anos.