Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo divulga programação cultural de abril

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Turismo e Cultura, divulga a programação cultural do mês de abril no Teatro Municipal, com shows diversos, que reúne teatro, música, dança e espetáculos para todas as idades. O espaço oferece atividades gratuitas e a preços populares, garantindo inclusão e entretenimento acessível para todos os públicos.

2 de abril: Com show alusivo ao dia da Páscoa, a noite promete emocionar o público com um espetáculo gratuito para todas as idades e com regência do Maestro Paulo Guarany.

Horário: 19h

Classificação: Livre

Ingresso: Gratuito

7 de abril: “Eu e Meu Pandeiro Minha História Percussiva” conta a história do músico Wellington Clayton Conceição Miguel, mas conhecido como ator e músico percussionista Miguel Pretinho. Durante a apresentação, além de tocar diversos instrumentos de percussão, o artista cantará algumas canções da música popular brasileira, e receberá grandes artistas da cidade de São Gonçalo e de outras cidades também.

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/eu-e-meu-pandeiro-minha-historia-percussiva/3282695

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11 de abril: “Chicago - O musical” ganha uma nova montagem como espetáculo de conclusão do São Gonçalo Musical, curso formativo gratuito de teatro musical realizado com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc. Após três meses de formação intensiva em canto, dança e interpretação, os alunos apresentam ao público uma versão do consagrado musical da Broadway.

Horário: 18h30

Classificação: 12 anos

Ingresso: Gratuito

15 de abril: “Metais a 5” é um projeto cultural que realiza um concerto didático gratuito de música instrumental, executado por um quinteto de metais, voltados para alunos da rede pública, professores e integrantes de projetos sociais em São Gonçalo. Mais do que apresentações musicais, o projeto oferece uma experiência educativa e interativa: durante os concertos, os músicos dialogam com o público, explicando o funcionamento dos instrumentos, suas sonoridades e seu papel na música, transformando o espetáculo em uma verdadeira aula acessível e envolvente

Horário: 16h

Classificação: Livre

Ingresso: Gratuito

18 de abril: “Modo Divertidamente - O Show” traz a MC Divertida, uma estrela vibrante do universo infantil, trazendo cor, música e representatividade para os palcos de todo o Brasil. Com um carisma contagiante e uma energia única, MC Divertida encanta crianças e famílias, promovendo mensagens de amor, aceitação e autoestima.

Horário: 15h

Classificação: Livre

Ingresso: https://olhaoingresso.com.br/mcdivertida-saogoncalo.html

19 de abril: “O Mágico de Oz” conta a história de Dorothy, uma menina levada por um ciclone para a mágica Terra de Oz, onde sua casa cai sobre a Bruxa Má do Leste. Para voltar para casa, ela segue a Estrada de Tijolos Amarelos até a Cidade das Esmeraldas para pedir ajuda ao Mágico, encontrando pelo caminho o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde.

Horário: 19h

Classificação: Livre

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/o-magico-de-oz-em-sao-goncalo/3344513?algoliaID=5a8ec09243b3d97c6d20a2ae491529b7