Homem desaparece após sair de casa para cortar o cabelo em São Gonçalo

Um homem de 43 anos está desaparecido desde a tarde do último sábado (28), após sair de casa no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. Até o momento, familiares não têm informações sobre o paradeiro dele. De acordo com relatos da família, Sirdelei Soares Barbosa, conhecido como “Mineiro”, saiu de casa por volta das 13h dizendo que iria cortar o cabelo. Desde então, não foi mais visto.

Testemunhas afirmam que ele teria sido visto em um mercado da região, mas não há confirmação sobre o que aconteceu em seguida. Familiares chegaram a procurar por ele em um barbeiro que costumava frequentar, porém o estabelecimento estava fechado. A irmã do desaparecido, Maria Izabel de Jesus, informou que esta é a primeira vez que ele desaparece. Natural de Minas Gerais, Sirdelei vivia há cerca de 13 anos no Rio de Janeiro.

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O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). Até o momento, não há informações sobre o que pode ter motivado o desaparecimento. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas buscas pode entrar em contato pelo telefone: (21) 99083-1540.