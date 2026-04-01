Abril de descanso: trabalhadores terão três feriados e pontos facultativos; confira!

O mês de abril chega como uma dádiva para os trabalhadores brasileiros, depois do interminável mês de março. Os brasileiros poderão descansar tranquilamente neste mês, pois haverá dois feriados nacionais em dias da semana.

Nesta sexta-feira (3), o feriado nacional da Paixão de Cristo, ou, como também é chamado, Sexta-feira Santa, abre o calendário. Os trabalhadores que não têm expediente no final de semana poderão aproveitar três dias de folga, ou seja, até o domingo (5), quando será comemorada a Páscoa. Esse último, mesmo tendo grande importância no âmbito religioso, não é considerado feriado nacional.

Leia também:

Trabalhar na Finlândia: oportunidades crescem para brasileiros; Saiba mais!

Morre paciente que contraiu HIV após receber órgão infectado na Baixada

Mais feriados surgem na semana de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, em uma terça-feira. Para os trabalhadores que conseguirem tirar folga na segunda-feira (20) e para os servidores públicos federais, para quem a data é considerada ponto facultativo, haverá a chance de prolongar o descanso por quatro dias, de sábado a terça-feira.

Ainda nessa semana, os cariocas conseguem mais alguns dias livres, pois, na quinta-feira (23), é comemorado o Dia de São Jorge, que é padroeiro do estado, e, por isso, o dia se tornou um feriado estadual. Os sortudos que puderem emendar as datas entre Tiradentes e São Jorge irão descansar por uma semana.

Os dias de feriados são ocupados em viagens, momentos de lazer ou para resolver questões que, por causa da rotina agitada, não dariam tempo.

Contudo, não são todos os trabalhadores que serão agraciados. De acordo com a legislação, esta autoriza que, nesses dias, atividades consideradas essenciais continuem operando. Com esse cenário, as pessoas que trabalham durante o feriado possuem o direito de receber uma remuneração em dobro ou folga compensatória.

Confira o calendário de abril 2026

Paixão de Cristo ou Sexta-feira Santa - 3 de abril (sexta-feira)

Páscoa - 5 de abril (domingo)

Ponto facultativo para funcionários públicos federais - 20 de abril (segunda-feira)

São Jorge - Feriado Estadual no RJ - 23 de abril (quinta-feira)

Outros feriados em 2026

Logo depois dos diversos feriados de abril, o mês de maio já começa com mais um dia de descanso graças ao Dia do Trabalhador, em 1º de maio (sexta-feira), o que pode proporcionar um final de semana prolongado.

Além dessa data, há Corpos Christi, no dia 4 de junho, que cai em uma quinta-feira. Apesar de ser ponto facultativo nacional, alguns estados e municípios podem decidir decretar como feriado religioso, a depender da legislação.