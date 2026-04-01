Morre paciente que contraiu HIV após receber órgão infectado na Baixada

O escândalo do PCS LAB Saleme, uma empresa privada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, se tornou público em outubro de 2024 - Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/Agência Brasil

O escândalo do PCS LAB Saleme, uma empresa privada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, se tornou público em outubro de 2024 - Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma paciente que havia sido infectada pelo vírus HIV após receber um transplante de órgãos contaminados morreu depois de permanecer internada por mais de um ano em uma unidade de saúde no Rio de Janeiro. O óbito ocorreu no dia 18 de março deste ano.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a mulher estava sob acompanhamento contínuo de uma equipe multidisciplinar durante todo o período de internação, recebendo assistência integral. O órgão também informou que ela chegou a ser indenizada pelo governo estadual em julho do ano passado.

O escândalo do PCS LAB Saleme, uma empresa privada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, se tornou público em outubro de 2024, quando pacientes foram contaminados após transplantes realizados com órgãos infectados. As investigações apontaram falhas graves na triagem dos doadores, atribuídas ao laboratório responsável pelos exames, que não identificou a presença do vírus nas amostras.

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Na ocasião, seis pessoas acabaram sendo infectadas com HIV após os procedimentos, o que gerou grande repercussão e levou à abertura de investigações por autoridades de saúde e órgãos de controle. A Secretaria de Saúde lamentou a morte da paciente e afirmou que continuará prestando apoio psicológico aos familiares.