Trabalhar na Finlândia: oportunidades crescem para brasileiros; Saiba mais!

Para que esse plano dê certo, a nação europeia irá agilizar a concessão de vistos, diminuindo o tempo de emissão para no máximo duas semanas - Foto: Reprodução - Agência Brasil

Para que esse plano dê certo, a nação europeia irá agilizar a concessão de vistos, diminuindo o tempo de emissão para no máximo duas semanas - Foto: Reprodução - Agência Brasil

O governo da Finlândia, país do norte da Europa, alegou que empresas do país pretendem contratar cerca de 140 mil trabalhadores até 2035, voltados para o ramo de tecnologia. Para isso, os brasileiros são os mais bem vistos para ocupar essas vagas, junto com os indianos e vietnamitas.

Para que esse plano dê certo, a nação europeia irá agilizar a concessão de vistos, diminuindo o tempo de emissão para até duas semanas, desde que o brasileiro comprove que tem proposta de trabalho e haja a negociação de uma proposta bilateral de previdência social.

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Dessa forma, os brasileiros que trabalhem na Finlândia terão assegurado o direito à aposentadoria no Brasil, se um dia decidirem retornar.



Qual o motivo de a Finlândia procurar brasileiros



O primeiro deles é sobre o crescimento do setor de tecnologia no país europeu, principalmente com o surgimento de startups relacionadas a pesquisadores recém-formados, além de empresas que procuram uma saída para o alto custo de operações em outras localidades da Europa.

A segunda dificuldade enfrentada está relacionada a contratar e manter trabalhadores da Rússia e da Ucrânia, uma vez que esses grupos formavam boa parte da mão de obra estrangeira na Finlândia, por causa da guerra.

Entretanto, um terceiro fator pode ser que o país europeu precise de imigrantes para evitar a redução populacional. Atualmente, nove em cada dez municípios do país registram mais falecimentos do que nascimentos.

Locais e perfis mais procurados

Segundo o Work in Finland, no momento, existem 800 vagas em aberto. A instituição agrupa boa parte das oportunidades em seu site, porém há posições ofertadas somente em sites das empresas. Dessa forma, os interessados precisam ampliar as buscas. As vagas envolvem formação em vários ramos.

Com isso, é importante ter interesse na área de pesquisa. Na Finlândia, os pesquisadores que estão no processo de doutorado são considerados profissionais e, em sua grande parte, trabalham em universidades.

Para todos os cargos, é necessário ter domínio de inglês. Para conseguir o visto de trabalho, não é preciso apresentar um nível mínimo de proficiência, como no Reino Unido. Porém, é necessário saber se comunicar com qualidade.

Contudo, é esperado que o profissional apresente vontade de aprender ao menos o finlandês depois de se mudar, especialmente se tiver a intenção de assumir cargos de liderança.

Falta de mão de obra

O país europeu possui uma alta taxa de desemprego, girando em torno de 11%, o que é mais alto do que a do Brasil.

Benefícios de trabalhar na Finlândia

Um dos benefícios de trabalhar no país europeu começa pela jornada de trabalho, que consiste em 37,5 horas semanais, enquanto no Brasil é de 44 horas. Em relação às férias, são de 25 a 30 dias úteis, e não 30 dias corridos, o que significa mais tempo de descanso.

A mudança mais significativa pode ser em relação à licença parental. Na Finlândia, as mulheres possuem dez meses e meio, enquanto no Brasil são quatro meses. Os homens recebem o benefício por cinco meses e, no Brasil, apenas cinco dias.

Finlândia é o país mais feliz do mundo

A Finlândia ocupa o primeiro lugar no ranking de países mais felizes do mundo. Isso ocorre porque a pesquisa consiste em apenas uma pergunta, na qual os entrevistados precisam analisar suas vidas com notas de dez a zero.

Dessa forma, eles imaginam uma escala, na qual no topo está a melhor vida possível e, na base, a pior. Assim, a resposta corresponde a como a pessoa está no dia. Além disso, também são questionados sobre liberdade e emoções.

A pesquisa se refere a uma busca para avaliar a qualidade de vida das pessoas. Geralmente, são entrevistadas mil pessoas por nação a cada ano.