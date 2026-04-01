1º de abril, Dia da Mentira: Existe mentirinha do bem? Veja a opinião de gonçalenses

Elas acreditam que existe mentira do bem, mas condenam outros tipos de mentiras - Foto: Layla Mussi

Elas acreditam que existe mentira do bem, mas condenam outros tipos de mentiras - Foto: Layla Mussi

Tradicionalmente comemorado no dia 1° de Abril, o Dia da Mentira é o momento ideal para as pessoas contarem das mais "leves" às mais "pesadas" mentiras. Apesar do tom de brincadeira, a mentira pode impactar as relações, pois enquanto uns levam para o humor, para outros, é coisa séria.

Foi o que a reportagem de O SÃO GONÇALO decidiu confirmar pelas ruas de São Gonçalo. Será que a população considera algumas mentiras "aceitáveis"?

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"É complicado porque quando a pessoa mente pode trazer um problema irreversível, às vezes a verdade pode até doer, mas é muito importante que o outro saiba também o que está acontecendo. Não existe mentirinha do bem, existe às vezes a gente precisar omitir algumas informações. Mentiras aceitáveis é tipo: estou atrasada para um compromisso e falo 'já estou no Uber'", contou a corretora de seguros, Kenia Goulart, 43.

Kenia Goulart acredita que mentira pode trazer problemas irreversíveis | Foto: Layla Mussi

A traição, seja em relacionamentos ou amizades, foi apontada pelos gonçalenses como uma espécie de mentira inaceitável.

“Traição é uma mentira inaceitável, mas a traição ultimamente está sendo uma coisa tão óbvia que a gente nem se coloca mais como uma mentira, porque acontece toda hora”, comentou a dona de casa, Denisete Faria, 53.

Para Denisete Faria, traição é uma mentira inaceitável | Foto: Layla Mussi

Apesar de muitos acreditarem que mentira, seja do bem ou não, é mentira do mesmo jeito, muitos conseguem, de certa forma, distingui-las.

“Existe mentira do bem! É uma mentira para não doer no outro. Mentira é mentira, mas é uma mentira construtiva, uma informação que você possa omitir ao invés de mentir", disse a comerciante Kátia Regina Alves da Silva, 60.

Kátia Regina Alves da Silva | Foto: Layla Mussi

“Uma mentirinha do bem pode ser quando você não está a fim de sair com alguém e finge que está com dor de cabeça, isso é uma mentirinha do bem”, disse a dona de casa Ana Paula da Silva, 37.

Ana Paula da Silva | Foto: Layla Mussi

Origem do Dia da Mentira

O Dia da Mentira tem origem na Europa, desde o século XVI. No Brasil, a comemoração chegou em 1828, após a primeira edição do jornal mineiro ‘A Mentira’ publicar uma notícia falsa sobre a morte de Dom Pedro I, exatamente no dia 1º de abril.