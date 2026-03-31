Brasil desencanta e vence amistoso contra algoz da última Copa

Danilo marcou o gol que abriu a vitória do Brasil sobre a Croácia - Foto: CBF

Danilo marcou o gol que abriu a vitória do Brasil sobre a Croácia - Foto: CBF

A seleção brasileira venceu a Croácia por 3 a 1 em seu último compromisso contra uma seleção europeia antes da Copa do Mundo, na noite desta terça-feira (31), e encerrou uma curta sequência de duas partidas sem vitória.

Oa gols brasileiros foram marcados por Danilo, no primeiro tempo, Igor Thiago, de pênalti, na segunda etapa, e Gabriel Martinelli, já no apagar das luzes.

O gol da Croácia foi anotado por Majer, aos 39 minutos do segundo tempo, empatando o jogo naquela altura.

Na partida considerada como último grande teste para a Copa, o italiano Ancelotti mudou bastante o time, dando oportunidades para novos jogadores mostrarem trabalho.

O atacante Luiz Henrique voltou a apresentar bom futebol, como já havia feito contra a França, e foi um dos melhores em campo, praticamente carimbando sua vaga no mundial. Vini Jr. que foi mal contra os franceses, atuou melhor e chegou a dar a assistência para o primeiro gol.

O grande destaque, no entanto, ficou com Danilo do Botafogo. Convocado pela primeira vez no ciclo, o volante atuou bem e marcou o primeiro gol do jogo. Ele foi o único jogador a ganhar nota acima de 8 nos apps de análise de desempenho.

O atacante Rayan, ex-Vasco, e Kaiki, do Cruzeiro, estrearam pela seleção, mas tiveram pouco tempo em campo.

A seleção brasileira volta a campo no dia 31 de maio, contra o Panamá, no Maracanã. Depois, no último compromisso antes da estreia da Copa, a seleção encara o Egito, nos EUA.