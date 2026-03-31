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Acidente no Centro de Niterói tumutua trânsito (vídeo)

Bombeiros do Quartel de Niterói socorreram o piloto da moto envolvida no acidente. A chuva teria deixado a pista escorregadia, fazendo com que ele perdesse o controle do veícuo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 31 de março de 2026 - 18:45
Por causa do acidente, o trânsito ficou muito confruso no local
Por causa do acidente, o trânsito ficou muito confruso no local -

Um acidente envolvendo uma moto, ocorrido no fim da tarde dessa terça-feira (31), na Rua Marechal Deodoro, na altura do cruzamento com a Avenida Jansen de Melo, no Centro de Niterói, deixou o piloto ferido e tumultuou o trânsito. A coilsão aconteceu por volta de 18 horas e mobilizou duas equipes do Corpo de Bombeiros do Quartal de Niterói. 

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No momento do acidente, uma chuva itensa caía sobre a região. O piloto da moto teria perdido a controle do veículo por causa da pista escorregadia, segundo testemunhas. Por causa do acidente, houve retenções no trânsito até o socorro da vítima, colocada em um maca e socorrida em uma ambulância do Corpo de Bombeiros para um hospital da região. 


Autor: Divulgação

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