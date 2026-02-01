Vestibular Cederj 2026.2 abre inscrição para pedido de isenção e cotas e Ação Afirmativa

Os candidatos que desejam solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Vestibular Cederj 2026.2 e fazer a pré-inscrição no sistema de cotas, Ação Afirmativa e reserva de vagas para professor da rede pública já podem fazer o pedido. O prazo vai até 5 de abril de 2026 e deve ser realizado somente pela internet pela página https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-2/.

A isenção da taxa de inscrição para os candidatos selecionados para essa fase, conforme as regras do edital, é válida para todas instituições e cursos, a saber: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Formação Pedagógica em Administração, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Segurança Pública e Tecnologia em Sistemas de Computação.

O Vestibular Cederj 2026.2 é coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A realização da seleção do concurso é da responsabilidade da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio da Coordenação de Seleção Acadêmica Coseac. Poderão participar da seleção, os candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente ou forem concluir até a data da matrícula no curso de graduação, conforme o que está definido no Anexo 1 - Calendário de Atividades do edital.

Alunos do Pré-Vestibular Social

Os alunos do Pré-Vestibular Social Cecierj que não desejarem concorrer ao Sistema de Cotas e/ou Ação Afirmativa, que são vagas destinadas a candidatos oriundos do Enem que tenham cursado integralmente, com aprovação, todas as séries do Ensino Médio em estabelecimento da rede pública brasileira e cuja renda familiar per capita seja menor ou igual a um salário-mínimo e meio vigente, estarão automaticamente isentos do pagamento da taxa de inscrição, desde que tenham 70% de frequência às aulas. Eles devem, no entanto, realizar sua inscrição no Concurso Vestibular 2026/2 no período definido no Anexo 1 – Calendário de Atividades. 5.2

Os alunos do Pré-Vestibular Social Cecierj que desejarem concorrer ao Sistema de Cotas ou a Vagas de Ação Afirmativa deverão, obrigatoriamente, preencher o requerimento de pré-inscrição no Sistema de Cotas e para Vagas de Ação Afirmativa, no período descrito no Anexo 1 – Calendário de Atividades, e atender, obrigatoriamente, aos critérios definidos no item 4 deste Edital, de acordo com a categoria de cotas e/ou Ação Afirmativa em que se enquadre.

Inscrição no vestibular AMPLA CONCORRÊNCIA

A inscrição no Vestibular Cederj 2026.2 começa no dia 6 de abril e se estende a 17 de maio de 2026. A taxa é no valor de R$ 95,50 (noventa e cinco reais e cinquenta centavos). O link para inscrição é https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-2/. O resultado da análise do pedido de isenção, cota ou Ação Afirmativa será publicado no dia 27 de abril de 2026, na página do vestibular. Após a divulgação, aqueles que tiverem os requerimentos deferidos devem realizar a inscrição no processo seletivo até 17 de maio de 2026. Os candidatos que não obtiveram a isenção têm até 18 de maio de 2026 para realizar o pagamento da taxa.

Sobre o Cederj

Administrado pela Fundação Cecierj, o Consórcio Cederj tem mais de 40 mil alunos matriculados em 18 cursos de graduação semipresencial. O estudante possui material didático gratuito e próprio para educação a distância, em versão impressa e digital, e conta com infraestrutura de apoio pedagógico em 43 polos, ambiente virtual de aprendizagem, além de tutorias presenciais e on-line.

Os cursos são bacharelado em Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharias Meteorológica e de Produção, licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo e tecnólogo em Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo.

O Consórcio Cederj é formado por 10 instituições públicas de ensino superior do estado do Rio de Janeiro, das quais sete ofertam vagas nos cursos de graduação. São elas: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Os Polos estão localizados em: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Búzios, Cabo Frio, Cantagalo, Cardoso Moreira, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Campo Grande e Rocinha), Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

Serviço:

Período para solicitar o benefício: até 5 de abril de 2026

Página do Vestibular Cederj2026.2: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-2/

Banca organizadora: Coseac/UFF