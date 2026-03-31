Manhã dos Tigrinhos promove edição especial de Páscoa no Porto da Pedra, em São Gonçalo

Evento será dedicada ao público infantil, oferecendo uma manhã de lazer, cultura e integração para crianças e suas famílias - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Evento será dedicada ao público infantil, oferecendo uma manhã de lazer, cultura e integração para crianças e suas famílias - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

O Unidos do Porto da Pedra realiza, no próximo dia 04 de abril, uma edição especial de Páscoa da tradicional Manhã dos Tigrinhos. A ação acontece na quadra da escola, em São Gonçalo, e será dedicada ao público infantil, oferecendo uma manhã de lazer, cultura e integração para crianças e suas famílias.

Com uma programação diversificada, o evento contará com brinquedos, animação e atividades recreativas que estimulam a criatividade e o desenvolvimento dos pequenos. Entre as ações, estão pintura artística, oficina de desenho e atividades com massinha, além de apresentações da companhia infantil Cenarte, que levará ao público números de dança preparados especialmente para a ocasião.

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Como parte da celebração, também será realizada a distribuição de chocolates para as crianças, reforçando o espírito de Páscoa e garantindo ainda mais alegria durante o evento.

Com uma programação diversificada, o evento contará com brinquedos, animação e atividades recreativas que estimulam a criatividade e o desenvolvimento dos pequenos | Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Para a diretora administrativa, Francine Montebello, a iniciativa vai além da celebração.”A Manhã dos Tigrinhos é um projeto que nos enche de orgulho, porque aproxima a escola da comunidade e proporciona momentos especiais para as crianças. Essa edição de Páscoa foi pensada com muito carinho, para levar alegria e acolhimento.” destaca.