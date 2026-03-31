Turista danifica estátua de Carlos Drummond ao tentar abrir coco em Copacabana

O banco da estátua de Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana, na Zona Sul, foi danificado por um turista que tentou quebrar um coco. Parte da placa com a citação do escritor foi danificada e se soltou com o impacto.

A situação aconteceu na última sexta-feira (26). Segundo a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), um homem bateu com a fruta na estrutura, que quebrou. Com isso, partes caíram. A placa com a frase “No mar estava escrita uma cidade”, encontrada em uma das obras do poeta, se soltou com o impacto da batida.

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Nesta terça-feira (31), a Seconserva informou que retirou os escombros do banco depredado e que o material já passa por processo de restauração. Desde a sua inauguração, a estátua já sofreu com diversos atos de vandalismo, principalmente com o furto dos óculos.