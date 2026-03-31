Rio terá semana com chuvas e céu parcialmente nublado

No Rio de Janeiro, hoje ocorre uma chuva moderada a forte ao longo do dia e a máxima deve chegar a 32°C - Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

No Rio de Janeiro, hoje ocorre uma chuva moderada a forte ao longo do dia e a máxima deve chegar a 32°C - Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

Um fenômeno chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) irá se deslocar do oceano Atlântico em direção ao continente e vai intensificar as chuvas no Sul e no Sudeste do Brasil a partir desta terça-feira (31).

Por causa da atuação desse sistema, há risco de temporais em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), é uma área de alta pressão que se forma na alta troposfera com ventos que giram no sentido horário. Ele causa chuva e ventos intensos, além de agitação no mar.

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No Rio de Janeiro, hoje ocorre uma chuva moderada a forte ao longo do dia e a máxima deve chegar a 32°C. O litoral sul fluminense e a região serrana também devem registrar pancadas de chuva com risco de temporal. Segundo a Climatempo, há alerta para rajadas de vento de até 50km/h na Região dos Lagos e no litoral norte do estado.