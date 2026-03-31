Ecovias Ponte projeta 1 milhão de veículos durante a Semana Santa

O maior movimento de saída deve ocorrer na quarta-feira (01) - Foto: Divulgação

O maior movimento de saída deve ocorrer na quarta-feira (01) - Foto: Divulgação

O feriado da Semana Santa deve provocar aumento significativo no fluxo de veículos na Ponte Rio–Niterói. A Ecovias Ponte estima que aproximadamente 1 milhão de veículos circulem pela via entre os dias 1º e 6 de abril. A concessionária orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos, especialmente nos períodos de maior concentração de tráfego.

Previsão de tráfego

O maior movimento de saída deve ocorrer na quarta-feira (01), com aumento gradual do fluxo ao longo do dia, podendo chegar a cerca de 167 mil veículos. Na sexta-feira (03), principal dia de deslocamento, o tráfego também se intensifica desde as primeiras horas da manhã, totalizando aproximadamente 159 mil veículos ao longo do dia.

No retorno do feriado, a segunda-feira (06) deve concentrar o maior fluxo no sentido Rio de Janeiro, com volume estimado em cerca de 160 mil veículos.

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Dicas de segurança

Para quem vai viajar durante o feriado, a Ecovias Ponte reforça:

- Descanse antes de dirigir;

- Verifique as condições do veículo;

- Evite o uso do celular ao volante;

- Respeite os limites de velocidade;

- Utilize o cinto de segurança;

- Sempre que possível, evite os horários de maior movimento;

Operação especial

A concessionária realizará uma operação especial durante todo o período, com:

- Monitoramento 24 horas;

- Equipes posicionadas ao longo da via;

- Atendimento rápido para ocorrências;

- Painéis de mensagem com informações em tempo real;