Pestalozzi de Niterói promove IV Encontro de Conscientização da Pessoa Amputada nesta quarta-feira (1º)

A Associação Pestalozzi de Niterói realiza nesta quarta-feira, 1º de abril, o IV Encontro de Conscientização da Pessoa Amputada, no auditório da instituição. O evento integra a programação do Abril Laranja, mês dedicado à conscientização sobre a amputação, e reúne profissionais da saúde, especialistas, pacientes e atletas em uma jornada de debates, informação e inclusão.

Dados mais recentes consolidados do Sistema Único de Saúde (SUS) apontam que o Brasil registrou cerca de 31 mil amputações em 2022, o equivalente a uma média de 85 procedimentos por dia, principalmente em decorrência de doenças como o pé diabético, além de traumas, como acidentes de trânsito. O cenário reforça a importância de iniciativas voltadas à prevenção, reabilitação e inclusão, como as promovidas ao longo do Abril Laranja.

Com início às 8h e programação ao longo de todo o dia, o encontro contará com mesas temáticas nas áreas biológica, psicológica e social, abordando desde cuidados clínicos e reabilitação até aspectos emocionais e histórias de superação. Entre os destaques estão temas como prevenção de complicações pós-amputação, nutrição na cicatrização, protetização, enfrentamento psicológico e reinserção social por meio do esporte.

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A programação inclui ainda um desfile inclusivo, além de momentos de integração entre os participantes. O evento contará com tradução simultânea em LIBRAS, garantindo acessibilidade ao público.

De acordo com a coordenadora de reabilitação da Pestalozzi e integrante da comissão organizadora, Débora Milbourm, o encontro reflete o trabalho contínuo desenvolvido pela instituição. “A Pestalozzi mantém um setor exclusivo voltado para pessoas amputadas, onde é realizada a reabilitação com uma equipe multiprofissional. Além disso, contamos com uma Oficina de Órtese e Prótese, que oferece meios de locomoção e realiza a protetização com um atendimento individualizado, garantindo mais eficiência na reabilitação de cada paciente”, explica.

Débora destaca ainda a atuação integrada das equipes. “Os profissionais do setor de amputados e da Oficina atuam juntos na realização do encontro, que já acontece há quatro anos no mês de abril, fortalecendo a conscientização e ampliando o acesso à informação”, afirma.

A coordenadora da Oficina de Órtese e Prótese, Ana Paula Ferreira, ressalta o impacto do serviço na autonomia dos pacientes. “Nosso trabalho vai além da entrega de dispositivos. Buscamos devolver mobilidade, independência e qualidade de vida, com soluções personalizadas que respeitam as necessidades de cada paciente”, pontua.