Familiares e amigos realizam protesto pacífico pela morte de Andressa Nogueira em São Gonçalo

Familiares e amigos de Andressa Nogueira do Nascimento, de 35 anos, realizam um protesto pacífico com cartazes e balões brancos no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (30). A moradora do Salgueiro foi morta durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última sexta-feira (27).

A manifestação, que passou pela Estrada da Conceição, também em Itaúna, foi convocada para pedir justiça pela morte da mulher. O ato pacífico teve início por volta das 6h30, reunindo pessoas vestidas de branco e carregando cartazes e balões.

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Manifestação pacífica com cartazes e balões em Itaúna Reprodução

Autor: Reprodução

Morte de Andressa

Andressa Nogueira do Nascimento, de 35 anos, deixa marido e cinco filhos | Foto: Reprodução

Andressa Nogueira do Nascimento foi morta com um tiro no tórax durante uma ação para remoção de barricadas, realizada pela Polícia Militar e que contou com a participação de agentes da PRF, no Complexo do Salgueiro, na última sexta-feira (27).

A PM informou que ela teria sido baleada por criminosos, versão contestada por familiares e testemunhas.

Pouco depois da morte de Andressa, moradores realizaram uma manifestação que incluiu barricadas em chamas e o sequestro das chaves de um ônibus, que seria usado como barreira em uma das vias.

A vítima foi enterrada no sábado (28), no Parque da Paz. Ela deixa cinco filhos e o marido.