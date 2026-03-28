Águas do Rio realiza melhorias na rede de abastecimento durante parada do Sistema Imunana-Laranjal

A manutenção do Sistema Imunana-Laranjal, realizada pela Cedae na quarta-feira (25), resultou na suspensão temporária da captação e do tratamento de água na ETA Laranjal. O período foi aproveitado pela Águas do Rio para executar diversas melhorias. A empresa do grupo Aegea mobilizou equipes e realizou ações estratégicas em pontos da rede de distribuição em sua área de atuação.

A interrupção impactou o fornecimento em municípios do Leste Fluminense, como São Gonçalo e Itaboraí, além dos distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, e da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Durante o serviço conduzido pela companhia estadual, a concessionária realizou cerca de 10 intervenções, incluindo a instalação de novas válvulas e a implementação de recursos de automação em trechos relevantes da infraestrutura.

Ainda segundo a Águas do Rio, as iniciativas são fundamentais para ampliar o controle da distribuição, tornar a operação mais eficiente e permitir respostas mais rápidas a eventuais ocorrências. Parte significativa do sistema de abastecimento do Leste Fluminense já é monitorada e controlada pelo Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, e as novas válvulas, junto às ações de automação realizadas, ampliam essa capacidade, tornando o controle da rede ainda mais preciso e eficiente. Na prática, representam um sistema mais moderno, com maior capacidade de prevenir falhas e assegurar maior regularidade no abastecimento ao longo do tempo.

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“O trabalho que realizamos faz diferença no dia a dia da operação e reforça nosso compromisso em oferecer um serviço cada vez mais confiável para a população”, destaca Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio. Entre os serviços executados, destaca-se a modernização de um trecho na rede da Rua Nestor Pinto Alves, no Vila Três, com a instalação de equipamentos e a substituição de parte da tubulação. A estrutura atende regiões como Colubandê, Rocha e o reservatório Marques Maneta, um dos principais da cidade e responsável por abastecer 18 bairros.

Outras localidades, como Gradim, Laranjal, Raul Veiga e Lindo Parque, também receberam intervenções que contribuem para o fortalecimento do sistema. Com a conclusão da manutenção pela Cedae, a produção no Sistema Imunana-Laranjal foi restabelecida ainda na noite do dia 25. O fornecimento nas áreas afetadas ocorre de forma gradativa, com previsão de normalização em até 72 horas a partir da retomada, podendo levar mais tempo em regiões elevadas ou nas extremidades da rede.

Durante esse período, a Águas do Rio orienta a população a utilizar a água de forma consciente, priorizando atividades essenciais e adiando usos de maior consumo até a completa regularização. O abastecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, segue direcionado prioritariamente a hospitais, unidades de saúde e demais serviços essenciais. As solicitações podem ser feitas pelo telefone 0800 195 0 195, com atendimento gratuito por ligação ou WhatsApp.