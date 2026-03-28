Unidos da Vila Isabel celebra 80 anos com feijoada e encontro das campeãs
Agremiação recebe a Viradouro e União de Maricá, neste sábado (28)
A Unidos de Vila Isabel, terceira colocada do Carnaval 2026, irá iniciar as comemorações pelos seus 80 anos de história nesse sábado (28), a partir das 13h. O evento que tem entrada de R$ 20, terá uma grande feijoada e diversos shows.
A Vila irá receber a Unidos da Viradouro e a União de Maricá, atuais campeãs do Grupo Especial e da Série Ouro, respectivamente. Martinho da Vila, presidente de honra da escola, também estará presente.
A programação ainda terá o DJ Rjay, o cantor Babby e o Pagode Magia, além dos segmentos da agremiação, liderados por Tinga e pela bateria do mestre Macaco Branco.
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O aniversário marca também um passo importante para o turismo na região. Em parceria com a Embratur, será lançada a "Rota Cultural de Vila Isabel", inspirada na canção "Três Apitos", de Noel Rosa. A iniciativa vai resgatar a tradição muscial do bairro, exaltando as famosas calçadas musicais do Boulervard 28 de Setembro e outros pontos importantes da região.
"Nada mais justo do que uma celebração à altura, com as campeãs e um grande momento de confraternização. Será um dia repleto de atividades envolvendo a escola e a comunidade", celebra o presidente da Vila, Luiz Guimarães.
Serviço:
Aniversário da Vila Isabel
Data: Sábado, 28 de março
Horário: A partir das 13h