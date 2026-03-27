Temporada do motociclismo começa no Rio com largada da turnê 2026 da banda Faixa Etária

A temporada dos grandes eventos motociclísticos do Rio de Janeiro começa acelerando forte neste fim de semana, com o 25º Encontro Nacional de Motociclistas de Paracambi — um dos mais tradicionais do país — e já chega com status de espetáculo. Durante três dias, dessa sexta (27) a domingo (29), o público vai mergulhar em uma verdadeira maratona de rock, com dez shows em um novo e mais estruturado palco: o Centro de Exposições da cidade.

A expectativa é de casa cheia: mais de 20 mil visitantes devem passar pelo evento, organizado pelo Boomerangs Moto Clube. Entre os momentos mais aguardados está o show da banda Faixa Etária, no sábado, às 22h. Conhecida pela energia contagiante e pela conexão intensa com o público, a apresentação promete transformar a noite em uma experiência coletiva inesquecível.

O crescimento do encontro exigiu mudanças. Até o ano passado realizado na Avenida dos Operários, no Centro, o evento agora ganha novo espaço para oferecer mais conforto e estrutura.

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"O encontro cresceu muito e precisávamos acompanhar essa evolução. O Centro de Exposições garante mais comodidade para visitantes e moradores", destacou Ricardo Buenos Aires, presidente do Boomerangs.

Além da programação musical com bandas do circuito nacional, o evento aposta em uma experiência completa: praça de alimentação, expositores, área para famílias e atividades infantis. Para os motociclistas, haverá ainda camping coberto, com chuveiro quente e café da manhã gratuito.

Com mais de duas décadas de estrada, a Faixa Etária — formada por músicos de Niterói — é presença consolidada nos principais encontros motociclísticos e festivais de rock do Sudeste. O reconhecimento nacional veio após destaque no programa Domingão do Faustão, onde foi apontada como melhor grupo de pop rock por artistas convidados.

Nos palcos, a banda vai além do repertório de clássicos: entrega interação, emoção e um público que canta do início ao fim — marca registrada que transforma cada apresentação em um espetáculo único.

A apresentação em Paracambi não é apenas mais um show: é o pontapé inicial da turnê 2026 da Faixa Etária, que já tem uma extensa agenda confirmada em cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, incluindo Nova Friburgo, Aventureiro, Cristais, Petrópolis, Angra dos Reis, Cabo Frio e Paraty, entre outras. Novas datas ainda estão em negociação, reforçando o momento de expansão e forte presença da banda no cenário nacional.