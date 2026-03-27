Farmácias de Niterói serão as primeiras no estado a comercializar spray de autodefesa para mulheres

O Defensor é o primeiro spray na versão espuma disponível no mercado para uso civil - Foto: Divulgação

O Defensor é o primeiro spray na versão espuma disponível no mercado para uso civil - Foto: Divulgação

As drogarias Preço Popular, Ocean Farma e Ultrafarma, em Niterói, serão as primeiras do estado do Rio de Janeiro a comercializar, a partir de abril, sprays de autodefesa para mulheres, conforme autorizado pela lei estadual 11.025, de novembro de 2025.

De autoria da deputada estadual Sarah Pôncio (PL), a lei permite a venda de sprays de extratos vegetais em farmácias para mulheres acima de 18 anos ou a partir de 16, com autorização dos responsáveis, no limite de dois frascos de 70 ml por mês. No Senado, tramita proposta semelhante, em âmbito nacional.

A spray que estará disponível é o Defensor Espuma, produzido pela brasileira Condor Tecnologias Não Letais, há 45 anos líder mundial no fornecimento de tecnologias não letais para forças de segurança e militares do Brasil e do exterior.

Leia também:

Temperaturas elevadas marcam o fim de semana no estado do Rio de Janeiro

Vereador é condenado por transfobia em Niterói; saiba o valor da indenização

Diante de um movimento nacional de regulamentação de dispositivos não letais para a autodefesa pessoal, a empresa decidiu criar um novo departamento dedicado ao varejo. O Defensor é o primeiro spray na versão espuma disponível no mercado para uso civil. Ele será lançado oficialmente na próxima segunda-feira, no Rio.

Feito à base de piperina (um tipo de pimenta), ao atingir os olhos do agressor, a espuma provoca irritação intensa e incapacitação por cerca de 15 minutos, tempo considerado suficiente para que a vítima se afaste da situação de risco e busque ajuda.

Feito à base de piperina, ao atingir os olhos do agressor, a espuma provoca irritação intensa e incapacitação por cerca de 15 minutos | Foto: Divulgação

Segundo o gerente de Projetos Especiais da Condor, Massilon Miranda, comparado à versão em névoa, o spray em espuma tem a vantagem de aumentar a precisão do jato e reduzis o risco de atingir outras pessoas no ambiente, como crianças (65% dos casos de violência contra mulheres acontece dentro de casa).

Ele adverte, no entanto, que o dispositivo não deve ser tratado como arma e jamais deve ser utilizado contra agressores portando armas de fogo. “Autoproteção começa por informação e bom senso”, alerta. O alcance máximo do jato é de cerca de 1,5 metro. A expectativa da empresa é que o produto seja vendido nas farmácias com preços entre R$ 100 e R$ 120.