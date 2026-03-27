INSS prorroga por mais 90 dias o prazo para a contestação dos descontos indevidos dos aposentados e pensionistas

O INSS prorrogou por mais 90 dias o prazo de funcionamento dos canais de atendimento para contestação dos descontos indevidos a aposentados e pensionistas. Segundo a instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (27), o prazo, que havia encerrado no dia 20 de março, foi estendido até 20 de junho.

Segundo o último balanço divulgado pelo órgão, em 16 de março, mais de 6 milhões de pessoas contestaram as cobranças, sendo que 4,3 milhões já aderiram ao acordo. Foram devolvidos aos beneficiários em todo o país R$2,9 bilhões.

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Para solicitar a devolução, os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do INSS, através do aplicativo ou site Meu INSS, com login no Portal Gov.br, através do telefone 135, com atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h ou pelas agências dos correios, que oferecem suporte gratuito em mais de 5 mil unidades.