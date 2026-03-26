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PM baleado durante tentativa de assalto em São Gonçalo é transferido para o Hospital Central da Polícia Militar

O agente passou por cirurgia e tem o estado de saúde estável

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de março de 2026 - 15:36
O policial passou por cirurgia no Pronto Socorro Central de São Gonçalo
O policial passou por cirurgia no Pronto Socorro Central de São Gonçalo -

O policial militar que foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Estrela Norte, em São Gonçalo, na madrugada desta quinta-feira (26), foi transferido do Pronto Socorro Central ao Hospital da Polícia Militar, no Estácio. O agente, que não teve sua identidade divulgada, precisou passar por cirurgia.

Ele estava dentro de um veículo do modelo Fiat Punto quando foi abordado por criminosos. Segundo informações, o policial militar conseguiu dirigir até um posto de combustível e pedir ajuda, mesmo após ser baleado. 

Ele foi auxiliado por um guarda municipal que o levou até o Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto. 

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O estado de saúde do PM é estável. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).

Hospital Central da Polícia Militar
Hospital Central da Polícia Militar |  Foto: Divulgação

Tags:

Hospital Central da Polícia Militar Policial militar baleado

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