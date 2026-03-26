PM baleado durante tentativa de assalto em São Gonçalo é transferido para o Hospital Central da Polícia Militar

O policial passou por cirurgia no Pronto Socorro Central de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

O policial passou por cirurgia no Pronto Socorro Central de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

O policial militar que foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Estrela Norte, em São Gonçalo, na madrugada desta quinta-feira (26), foi transferido do Pronto Socorro Central ao Hospital da Polícia Militar, no Estácio. O agente, que não teve sua identidade divulgada, precisou passar por cirurgia.

Ele estava dentro de um veículo do modelo Fiat Punto quando foi abordado por criminosos. Segundo informações, o policial militar conseguiu dirigir até um posto de combustível e pedir ajuda, mesmo após ser baleado.

Ele foi auxiliado por um guarda municipal que o levou até o Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto.

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O estado de saúde do PM é estável. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).