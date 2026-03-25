Niterói (RJ) recebe a Corrida e Caminhada do Coração em busca de promoção do bem-estar

A disputa é mais do que uma prova, mas sim um evento voltado para a saúde, prevenção e qualidade de vida - Foto: Ana Luiza/Fotografia - Esportes

A disputa é mais do que uma prova, mas sim um evento voltado para a saúde, prevenção e qualidade de vida - Foto: Ana Luiza/Fotografia - Esportes

O bairro de Camboinhas, em Niterói (RJ), receberá, no próximo dia 12 de abril, a 6ª edição da Corrida e Caminhada do Coração com percursos de 5 e 10 km para Corrida e Caminhada de 2,5km. O evento tem parceria com o Centro de Exercícios Seacor.

A disputa é mais do que uma prova, mas sim um evento voltado para a saúde, prevenção e qualidade de vida. Uma experiência pensada para quem deseja se movimentar, cuidar do coração e celebrar hábitos saudáveis.

"O evento tem como principal objetivo incentivar a prática de atividade física e conscientizar a população sobre a importância da prevenção das doenças, principalmente as cardiovasculares. Ele foi idealizado pelo Centro de Exercícios Seacor, que tem foco em reabilitação cardíaca. A ideia é estimular a prática de atividade física e incentivar um estilo de vida saudável. O nome do evento reforça essa mensagem de cuidado e prevenção", disse Fabrício Nascimento, organizador da prova.

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O dia terá, além da prova, uma Blitz da Saúde com aferição de pressão e glicose. As largadas ocorrem no estacionamento do TioSam a partir das 7h nos 10km, 7h15 nos 5km e 7h30 na Caminhada de 2,5km.

As inscrições estão abertas no pelo site do TicketSports (https://site.ticketsports.com.br/Inscricao/categoria.aspx?__idEvento=85408&lang=pt-PT)

A 6ª edição da Corrida e Caminhada do Coração tem os patrocínios do Centro de Exercícios Seacor, do Niterói D´Or Hospital, Morales Laboratório, AçoGym Academia Gratuita, Água mineral L´Áqua, Pai&Filhos Mudanças, Nutren Senior, BYD | Dinisa, CONVIVA Engenharia, Drogarias Tamoio e Apsen.