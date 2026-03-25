Ponte Rio-Niterói passa por interdições noturnas para obras de pavimentação nesta semana

A concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, EcoPonte, iniciou na noite desta terça-feira (24), um cronograma de obras de recuperação do pavimento em diferentes alças de acesso e saída. Para evitar retenções no fluxo principal durante o dia, os trabalhos serão feitos exclusivamente no período noturno e na madrugada.

A primeira fase de trabalho ocorreu na alça de saída para a Avenida Brasil. De acordo com a concessionária, as pistas serão liberadas diariamente às 5h, podendo haver antecipação caso o serviço seja concluído antes do previsto.

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Os bloqueios afetam pontos estratégicos de conexão entre o Rio de Janeiro e Niterói. Na quinta-feira (26), das 23h às 05h, ocorrerá o fechamento do acesso à Ponte pela Ilha da Conceição (Niterói). Já na sexta-feira (27), das 23h às 05h, será feita uma interdição do acesso à Ponte pela Avenida Brasil (sentido Niterói).

A EcoPonte recomenda que os motoristas fiquem mais atentos à sinalização refletiva e aos painéis de mensagens variáveis ao longo da via. Equipes de suporte operacional estarão de prontidão para orientar o tráfego nos desvios locais. Em caso de chuva forte, as intervenções podem ser adiadas para garantir a segurança dos operários e a qualidade do novo asfalto.