Niterói recebe a Corrida e Caminhada do Coração em busca de promoção do bem-estar

O bairro de Camboinhas, em Niterói (RJ), receberá, no próximo dia 12 de abril, a 6ª edição da Corrida e Caminhada do Coração com percursos de 5 e 10 km para Corrida e Caminhada de 2,5km. O evento tem parceria com o Centro de Exercícios Seacor. A disputa é mais do que uma prova, mas sim um evento voltado para a saúde, prevenção e qualidade de vida. Uma experiência pensada para quem deseja se movimentar, cuidar do coração e celebrar hábitos saudáveis.

"O evento tem como principal objetivo incentivar a prática de atividade física e conscientizar a população sobre a importância da prevenção das doenças, principalmente as cardiovasculares. Ele foi idealizado pelo Centro de Exercícios Seacor, que tem foco em reabilitação cardíaca. A ideia é estimular a prática de atividade física e incentivar um estilo de vida saudável. O nome do evento reforça essa mensagem de cuidado e prevenção", disse Fabrício Nascimento, organizador da prova.

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O dia terá, além da prova, uma Blitz da Saúde com aferição de pressão e glicose. As largadas ocorrem no estacionamento do TioSam a partir das 7h nos 10km, 7h15 nos 5km e 7h30 na Caminhada de 2,5km. As inscrições estão abertas no pelo site do TicketSports.