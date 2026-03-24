Projeto cultural 'Cypher Nikiti' celebra o hip-hop como movimento de expressão em Niterói

Um novo espaço para a cultura urbana vem ganhando força em Niterói. O projeto independente “Cypher Nikiti” reúne dança, música e arte todas as quartas-feiras, com atividades gratuitas abertas ao público. Os encontros acontecem atrás do Shopping Bay Market, ao lado do Terminal João Goulart, e têm como proposta valorizar o hip-hop como ferramenta de expressão, formação e transformação social.

A iniciativa busca ir além do entretenimento. A ideia é criar um ponto de encontro para celebrar a cultura urbana, fortalecer a identidade afro e incentivar debates sobre temas importantes para a sociedade.

A programação reúne diferentes elementos do hip-hop, como DJs, grafite, dança e rima. Entre as atividades estão rodas de conversa, oficinas de dança, batalhas de breaking e aulas práticas com profissionais da área, incluindo professores, fotógrafos e produtores culturais.

Projeto oferece oficinas de dança ao público | Foto: @mig.raw

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O espaço é aberto para iniciantes e artistas experientes, funcionando como uma vitrine para talentos locais e um ambiente de troca de conhecimento.

O projeto é organizado por Vitor Dance, integrante da Wolf Crew RJ, além de Vinícius Monteiro e Vitor Monteiro. A iniciativa conta ainda com o apoio da produtora audiovisual MaiasFocus e da R&V Produções 28, responsáveis pelo suporte técnico e produção.

Projeto oferece oficinas de dança ao público | Foto: @mig.raw

A proposta da Cypher Nikiti é fortalecer a união e o sentimento de pertencimento entre os participantes. Além de dançar e curtir música, o público é incentivado a se expressar livremente e participar de discussões que refletem a realidade das comunidades.

Evento ocorre todas as quartas-feiras, das 19h às 22h | Foto: Divulgação

Cypher Nikiti celebra o Hip-Hop como movimento de expressão | Foto: @mig.raw