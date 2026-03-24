ONG Mulheres da Parada, de São Gonçalo, é premiada pelo Ministério das Cidades

A fundadora e presidente da ONG, Letícia da Hora, recebeu o prêmio em solenidade realizada no último sábado (21), em São Paulo - Foto: Divulgação

A fundadora e presidente da ONG, Letícia da Hora, recebeu o prêmio em solenidade realizada no último sábado (21), em São Paulo - Foto: Divulgação

A ONG Mulheres da Parada, de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi uma das 150 iniciativas populares de todo o Brasil contempladas com o prêmio “Periferia Viva 2025” da Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades. A fundadora e presidente da ONG, Letícia da Hora, recebeu o prêmio em solenidade realizada no último sábado (21), em São Paulo.

“Fomos premiadas com o nosso projeto Donas do Agro, que é uma iniciativa socioambiental através da realização de oficinas, palestras e do plantio de hortas e agroflorestas em espaços públicos e quintais de famílias em situação de insegurança alimentar na região que atuamos com mulheres periféricas em São Gonçalo”, explicou Letícia da Hora.

Ainda de acordo com a presidente da Mulheres da Parada, além da consciência ambiental em relação ao conceito de agroecologia, muitas mulheres envolvidas no projeto também passaram a gerar renda.

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“Através do curso de Cosméticos Naturais produzidos com as chamadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), um grupo de alunas se reuniu e criou a marca Cheiro da Terra para a produção de sabonetes, hidratantes, óleos e outros produtos. O grupo vende os itens a varejo dentro e para fora de São Gonçalo e em feiras e eventos em geral”, completou Letícia.

Objetivo da iniciativa – Segundo o Ministério das Cidades, o prêmio foi criado para reconhecer e fortalecer as iniciativas periféricas que transformam as comunidades, atuando no enfrentamento das desigualdades e desenvolvimento social.

Foi realizada, em 2025, a terceira edição do prêmio, cujo tema foi "Periferia Viva é Construção Coletiva", com 2.540 iniciativas inscritas, em três categorias.

Ao todo, foram premiados este ano 178 projetos de iniciativas periféricas ou atuantes nas periferias nas categorias: iniciativas populares, 150 classificados; Assessorias Técnicas, 25 classificados e Entes Públicos, três selecionados.

As iniciativas populares vencedoras receberam prêmio de incentivo no valor de R$ 50 mil cada. Assessorias Técnicas, receberam R$ 30 mil e Entes Público ganharam troféu e certificado de reconhecimento pela ação.