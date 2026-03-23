Governo do Estado lança edital Fluxos Fluminenses com investimento de R$ 22,5 milhões

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ), deu o pontapé inicial na execução da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) em 2026. Foi lançado, nesta segunda-feira (23), o edital Fluxos Fluminenses, com investimento de R$ 22,5 milhões e 225 vagas distribuídas entre linguagens artísticas como dança, teatro, música, artes visuais, museus e patrimônio cultural. As inscrições ficam abertas até as 18h do dia 13 de abril, através da plataforma Desenvolve Cultura.

"O investimento em cultura reflete no desenvolvimento, geração de renda e valorização da identidade do nosso povo. Com a execução da Política Nacional Aldir Blanc, o Estado do Rio reafirma o compromisso de levar oportunidades para todas as regiões, fortalecendo quem produz cultura na ponta", destacou o governador Cláudio Castro.

Ao longo do ano, ainda serão publicados outros oito editais através da política nacional de fomento, que conta com recursos descentralizados do Governo Federal, somando aporte total de mais de R$ 63 milhões. As chamadas públicas vão contemplar mestres e mestras da cultura popular, movimento Funk, Pontos e Pontões de Cultura, economia criativa, entre outros segmentos.

Leia também:

Sonic é abordado por agentes do Segurança Presente em Niterói



Morre o dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky, aos 43 anos



"Estamos dando início à execução do nosso segundo ciclo da Pnab de forma democrática e acessível, com um edital que oferece mais de 200 vagas para as mais diversas linguagens artísticas. O nosso primeiro ciclo, em 2025, foi um sucesso, com mais de R$ 100 milhões de fomento para a cultura fluminense através de editais e reforma de importantes equipamentos culturais, como o Theatro Municipal e a Casa Brasil. Este ano, vamos seguir trabalhando pela descentralização dos recursos e pela ampliação do acesso", garantiu a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

O edital Fluxos Fluminenses 2026 é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Política Nacional Aldir Blanc.

A chamada pública é distribuída entre cinco categorias: Dança, Teatro, Música, Artes Visuais e Museus e Patrimônio Cultural. Com o objetivo de descentralizar o fomento e fortalecer a cultura em todo o estado, os recursos para a capital são limitados a 40%, garantindo que a maior parte das vagas atenda às demais regiões fluminenses, além de assegurar cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência.

Todas as categorias são divididas de maneira igual, com 45 vagas de R$ 100 mil cada, totalizando R$ 4,5 milhões.

Serviço:

Período: 9h de 24/03 às 18h de 13/04

E-mail de contato: fluxosrj@cultura.rj.gov.br

Inscrições: https://desenvolvecultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/