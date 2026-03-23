Caso Henry Borel: defesa de Jairinho abandona plenário e julgamento é adiado para junho

A defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, um dos réus pela morte do menino Henry Borel, abandonou o júri na manhã desta segunda-feira (23), no primeiro dia de julgamento do caso. Com a manobra, o julgamento foi adiado para o dia 22 de junho.

Os advogados de Jairinho solicitaram o adiamento do processo, alegando problemas no acesso às provas. A juíza Elizabeth Machado Louro indeferiu o pedido. Em seguida, os cinco defensores de Jairinho manifestaram o interesse de abandonar o plenário. A juíza considerou a manobra “uma interrupção indevida do recurso processual, em franco desrespeito à orientação advinda do STF”. O ato foi considerado abusivo pela juíza, que mandou notificar a OAB para abrir processos disciplinares contra os advogados.

Leia também:

Mulher morre atropelada na RJ-104 na madrugada desta segunda-feira

Manutenção do Sistema Imuna-Laranjal paralisará o abastecimento na próxima quarta-feira (25)

Segundo Elizabeth, a conduta da defesa de Jairinho “fere um princípio que norteia as sessões de julgamento, os acusados e a família da vítima”. Jairinho terá que contratar uma nova banca de advocacia, caso contrário a Defensoria Pública assumirá automaticamente a defesa dele.