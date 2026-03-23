Ônibus bate em poste e duas pessoas ficam feridas em São Gonçalo
O acidente teria acontecido depois do motorista passar mal
Duas pessoas, sendo elas uma criança de 3 anos, ficaram feridas após um ônibus colidir com um poste na manhã deste domingo (22), na Avenida Bispo João da Matta, em Laranjal. As primeiras informações são de que o motorista teria perdido o controle do coletivo depois de passar mal.
O acidente aconteceu na altura do número 10 da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado por volta das 11h19 e equipes prestaram socorro aos feridos.
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As vítimas, um homem adulto e uma criança de 3 anos, foram levados em estado estável ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na mesma região.
A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).