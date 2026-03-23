Caso Henry Borel: julgamento de Monique e Jairinho começa hoje

O Tribunal de Justiça do Rio inicia, nesta manhã de segunda-feira (23), o julgamento do caso Henry Borel, morto há cinco anos com sinais de agressão em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Os acusados são a mãe da vítima, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho. O júri popular começará com depoimentos de testemunhas de acusação, seguidas pelas de defesa. Em seguida, os acusados serão interrogados. No total, mais de 20 pessoas serão ouvidas. Não há previsão para o término da sessão, que poderá se estender por mais dias.

O menino, com 4 anos à época, foi levado pela mãe e pelo padrasto, para um hospital particular com marcas roxas em várias partes do corpo. O ex-vereador é acusado de espancar Henry até a morte. Segundo a denúncia do Ministério Público, em outras três ocasiões em fevereiro de 2021, Jairo submeteu o enteado a sofrimento físico e mental com emprego de violência.

Jairo é acusado de homicídio qualificado por meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos e agravante por ter se prevalecido de relações domésticas. Ele também responde pelos três episódios de tortura, igualmente agravados pelo contexto doméstico e pelo fato de a vítima ser criança, além de coação no curso do processo.

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Já Monique Medeiros responde por homicídio por omissão, qualificado por motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos. Há ainda agravantes por se tratar de descendente e pelo vínculo doméstico. Ela também é acusada de duas torturas, nas mesmas circunstâncias, e de coação no curso do processo.

Os dois estão presos desde abril de 2021, mês seguinte à morte de Henry. Em janeiro deste ano, a Justiça negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-vereador. Monique chegou a sair da cadeia após uma decisão da Justiça em 2022, mas voltou após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em 2023.