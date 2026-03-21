Capivara é agredida a pauladas por oito homens na Ilha do Governador
Ainda não foi divulgado o estado de saúde do animal, que passa por avaliação médica com especialista
Um grupo de oito homens agrediu a pauladas uma capivara na orla do Quebra Coco, no Jardim Catarina, situado na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, durante a madrugada deste sábado (21). O ataque cruel foi registrado por câmeras de segurança, e a Polícia Civil busca identificar os agressores.
As imagens revelam a capivara passando pela rua por volta das 1h19 e, logo em seguida, surgem os oito homens carregando pedaços de pau. Em outro momento, as imagens mostram o animal silvestre tentando fugir dos agressores, mas ele é perseguido e cercado.
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O animal ainda corre por alguns metros, mas acaba caindo depois de ser agredidoa várias vezes. Depois que a capivara cai no chão, os agressores fogem do local. De acordo com moradores, o animal ficou gravemente ferido, após o cruel ataque.
A ONG Garras da Lei informou que a capivara havia sido localizada. Entretanto, ainda não há informações sobre o quadro clínico do animal, que está sendo submetido a uma avaliação por um veterinário especializado em fauna silvestre.
Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) estão realizando diligências para investigar os fatos.