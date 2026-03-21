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Capivara é agredida a pauladas por oito homens na Ilha do Governador

Ainda não foi divulgado o estado de saúde do animal, que passa por avaliação médica com especialista

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de março de 2026 - 13:31
Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) estão realizando diligências para investigar os fatos
Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) estão realizando diligências para investigar os fatos -

Um grupo de oito homens agrediu a pauladas uma capivara na orla do Quebra Coco, no Jardim Catarina, situado na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, durante a madrugada deste sábado (21). O ataque cruel foi registrado por câmeras de segurança, e a Polícia Civil busca identificar os agressores.

As imagens revelam a capivara passando pela rua por volta das 1h19 e, logo em seguida, surgem os oito homens carregando pedaços de pau. Em outro momento, as imagens mostram o animal silvestre tentando fugir dos agressores, mas ele é perseguido e cercado.

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O animal ainda corre por alguns metros, mas acaba caindo depois de ser agredidoa várias vezes. Depois que a capivara cai no chão, os agressores fogem do local. De acordo com moradores, o animal ficou gravemente ferido, após o cruel ataque.

Câmeras de segurança registraram oito homens agredindo o animal
Câmeras de segurança registraram oito homens agredindo o animal |  Foto: Divulgação

A ONG Garras da Lei informou que a capivara havia sido localizada. Entretanto, ainda não há informações sobre o quadro clínico do animal, que está sendo submetido a uma avaliação por um veterinário especializado em fauna silvestre.

Pedaços de madeira que teriam sido usados para agredir capivara
Pedaços de madeira que teriam sido usados para agredir capivara |  Foto: Divulgação

Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) estão realizando diligências para investigar os fatos.

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