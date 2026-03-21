PRF recupera carro roubado na BR-101, em Niterói

O carro e o homem foram encaminhados para a 76ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

O carro e o homem foram encaminhados para a 76ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um automóvel roubado durante uma fiscalização nas proximidades da BR-101, em Niterói. Um homem foi preso, suspeito de praticar o crime de receptação.

Por volta das 11h, agentes da PRF seguiam em uma operação de retorno para a BR-101 quando deram ordem de parada a um Fiat/Fastback que transitava pela Rua Marques do Paraná, no Centro de Niterói.

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Durante a abordagem, os agentes fizeram a verificação dos sinais identificadores do automóvel e constataram que os elementos haviam sido adulterados, caracterizando uma “clonagem veicular”.

Após uma análise mais profunda, os policiais encontraram a numeração original do carro que possuía uma ocorrência de roubo registrada em 2025, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

Questionado acerca da ilicitude, o condutor afirmou que o veículo havia sido adquirido por seu pai como pagamento de uma dívida com um terceiro. No entanto, o suspeito não apresentou nenhuma documentação legal que comprovasse a negociação.

O carro e o homem foram encaminhados para a 76ª DP, onde o caso foi registrado.