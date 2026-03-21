Jordana e Jonas movimentam o edredom durante a madrugada

Os participantes do BBB 26, Jonas Sulzbach e Jordana Morais, movimentaram o edredom na madrugada deste sábado (21). O quase casal trocou carinhos fora do alcance dos outros concorrentes.

No momento em que acontecia a festa do lado de fora da casa, Jordana convidou de forma sugestiva Jonas para sua cama. “Vem aqui para eu te contar um segredo”, disse a advogada. Logo a curiosidade do participante despertou e ele falou: “Eu quero, sou muito curioso”.

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Deitados juntos na cama, debaixo do edredom, os dois se beijaram e Jonas admitiu: “Gostei do segredo”. Então a sister respondeu: “Eu não te falei que era bom!”.

Em um momento, Jordana escondeu o rosto e o edredom se moveu. Pouco depois, a sister deu um ponto final no clima: “Melhor você ir dormir!”. O participante não perdeu a chance e entrou na brincadeira “Seria bom no Quarto do Líder agora!”, momentos antes de exaltar o beijo de Jordana. “Boa noite! Qualquer coisa você sabe o caminho”, convidou ela novamente.

A relação dos participantes ocorre desde o primeiro beijo, ainda na festa do líder Alberto Cowboy, na última quinta-feira (19). Fora do momento íntimo, da troca de carícias e beijos, os dois falaram sobre a repercussão no reality.

O brother adotou uma posição de cautela com possíveis suspeitas. “Vieram colher uns verdes, eu não falei nada”, disse. Jordana também disse que está sendo discreta: “Não falei nada para ninguém, não. Bom que ninguém vem encher o saco aqui em casa”, falou, mencionando que Ana Paula Renault poderia começar a especular.

Jonas afirmou que já foi questionado sobre o assunto, mas não deu sinais. Mesmo assim, o possível casal continua com um belo romance escondido dos rivais.