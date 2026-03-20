Morre Chuck Norris, ícone dos filmes de ação de Hollywood

O ator Chuck Norris faleceu na manhã de quinta-feira, 19 de março de 2026, em Kauai, no Havaí. A informação foi confirmada pela família por meio de um comunicado oficial divulgado na sexta-feira, que descreveu sua partida como repentina, porém pacífica.

Ao longo de décadas de carreira, Norris se consolidou como um dos grandes nomes do cinema de ação, tornando-se referência no gênero com sua imagem de herói invencível e habilidades nas artes marciais. Nos últimos anos de vida, no entanto, passou a atuar de forma mais ativa no campo político, tornando-se um porta-voz de pautas ligadas ao conservadorismo nos Estados Unidos.

Sua atuação política ganhou destaque especialmente pelo apoio ao ex-presidente Donald Trump nas campanhas de 2016, 2020 e 2024. Antes disso, já demonstrava oposição ao Partido Democrata durante o governo de Barack Obama, período em que fez declarações controversas e chegou a repercutir teorias conspiratórias.

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Em 2023, Norris voltou ao centro de debates ao divulgar alegações que associavam vacinas ao aumento da mortalidade, sem apresentar respaldo em fontes científicas ou dados oficiais. Ele também foi um defensor enfático do direito ao porte de armas, participando de campanhas voltadas à mobilização de eleitores conservadores.

Na vida pessoal, o ator foi casado duas vezes: primeiro com Dianne Holechek, em 1958, e posteriormente com a ex-modelo Gena O’Kelley, em 1998. Ele deixa a esposa e cinco filhos: Mike, Dina, Eric, Danilee e Dakota, além de um legado marcante tanto no cinema quanto no debate público americano.