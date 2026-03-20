Passageiro destrói ônibus após motorista negar parar em local não permitido
O homem foi detido por policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC)
Um homem foi preso depois de depredar um ônibus que transitava pela Avenida Brasil, próximo ao Caju, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (19). Testemunhas informaram que o passageiro teria ficado revoltado com a negativa do motorista em parar em um ponto não autorizado.
O coletivo, da Viação Pavunense, realizava o caminho da linha 384 (Passeio X Pavuna) e trafegava pela pista seletiva da via, que é uma faixa exclusiva e onde não é permitido realizar paradas fora dos pontos determinados. Quando o caso aconteceu, o ônibus estava lotado.
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Segundo o motorista, o passageiro se descontrolou depois de seu pedido ser recusado e acabou quebrando a porta e também tentou quebrar uma janela. Além desses itens destruídos, imagens registradas no momento do ataque, revelam que uma lixeira também foi danificada.
Passageiros que presenciaram a cena, relataram que viveram momentos de tensão.
O próprio motorista do coletivo acionou os policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que passavam pela região, no momento do caso. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), para onde o ônibus foi levado.
O passageiro foi autuado por dano qualificado e continua preso. O delito prevê pagamento de fiança.