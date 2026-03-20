Passageiro destrói ônibus após motorista negar parar em local não permitido

O coletivo foi levado à 22ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado - Foto: Reprodução

O coletivo foi levado à 22ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado - Foto: Reprodução

Um homem foi preso depois de depredar um ônibus que transitava pela Avenida Brasil, próximo ao Caju, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (19). Testemunhas informaram que o passageiro teria ficado revoltado com a negativa do motorista em parar em um ponto não autorizado.

O coletivo, da Viação Pavunense, realizava o caminho da linha 384 (Passeio X Pavuna) e trafegava pela pista seletiva da via, que é uma faixa exclusiva e onde não é permitido realizar paradas fora dos pontos determinados. Quando o caso aconteceu, o ônibus estava lotado.

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Segundo o motorista, o passageiro se descontrolou depois de seu pedido ser recusado e acabou quebrando a porta e também tentou quebrar uma janela. Além desses itens destruídos, imagens registradas no momento do ataque, revelam que uma lixeira também foi danificada.

Passageiros que presenciaram a cena, relataram que viveram momentos de tensão.

O próprio motorista do coletivo acionou os policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que passavam pela região, no momento do caso. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), para onde o ônibus foi levado.

O passageiro foi autuado por dano qualificado e continua preso. O delito prevê pagamento de fiança.